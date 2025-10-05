Delegaciones de Israel, Hamás y Estados Unidos se reunirán este lunes en Egipto para tratar de sellar un acuerdo de alto el fuego en Gaza, después de que ambas partes en conflicto acordaran continuar con la hoja de ruta propuesta por Trump para poner fin a la guerra que está por cumplir dos años. Occidente espera la entrega de todos los rehenes y el desarme total del grupo terrorista.

Sin un cese al fuego vigente y pese a los llamados del presidente Trump a detener la ofensiva en Gaza, Israel continúa efectuando ataques aéreos en algunos puntos del enclave palestino contra el grupo terrorista Hamás. Desde el gobierno israelí dicen que algunos militares pueden actuar con fines defensivos.

VEA TAMBIÉN El grupo terrorista Hamás pidió un intercambio de rehenes por prisioneros antes de que inicien las negociaciones en Egipto o

Las autoridades sanitarias de Gaza, controladas por Hamás, afirman que al menos 16 personas murieron tras los ataques de este domingo.

Para hablar del fin de qué tan cerca está el fin de la guerra en Gaza, se conectó en La Tarde de NTN24 Alberto Medina, periodista, consultor estratégico y analista político, quien que “es muy difícil llegar a un buen puerto” en la negociación.

“Creo que hay una especie de tensión cruzada, por un lado el mundo quiere paz y por otro Estados Unidos necesita ofrecer un final de guerra en algún lugar del mundo y esta es una oportunidad emblemática, pero las presiones políticas internas de esta guerra tienen mucha historia y es muy difícil llegar a un buen puerto en esta negociación”, aseveró el invitado.