NTN24
Domingo, 05 de octubre de 2025
Domingo, 05 de octubre de 2025
Gaza

¿Qué tan cerca está el fin de la guerra en Gaza?

octubre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Este lunes se reunirán en Egipto las delegaciones de Israel, Hamás y Estados Unidos en busca de acordar un cese al fuego en Gaza.

Delegaciones de Israel, Hamás y Estados Unidos se reunirán este lunes en Egipto para tratar de sellar un acuerdo de alto el fuego en Gaza, después de que ambas partes en conflicto acordaran continuar con la hoja de ruta propuesta por Trump para poner fin a la guerra que está por cumplir dos años. Occidente espera la entrega de todos los rehenes y el desarme total del grupo terrorista.

Sin un cese al fuego vigente y pese a los llamados del presidente Trump a detener la ofensiva en Gaza, Israel continúa efectuando ataques aéreos en algunos puntos del enclave palestino contra el grupo terrorista Hamás. Desde el gobierno israelí dicen que algunos militares pueden actuar con fines defensivos.

o

Las autoridades sanitarias de Gaza, controladas por Hamás, afirman que al menos 16 personas murieron tras los ataques de este domingo.

Para hablar del fin de qué tan cerca está el fin de la guerra en Gaza, se conectó en La Tarde de NTN24 Alberto Medina, periodista, consultor estratégico y analista político, quien que “es muy difícil llegar a un buen puerto” en la negociación.

“Creo que hay una especie de tensión cruzada, por un lado el mundo quiere paz y por otro Estados Unidos necesita ofrecer un final de guerra en algún lugar del mundo y esta es una oportunidad emblemática, pero las presiones políticas internas de esta guerra tienen mucha historia y es muy difícil llegar a un buen puerto en esta negociación”, aseveró el invitado.

Temas relacionados:

Gaza

Guerra

Hamás

Israel

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué tan cerca está el fin de la guerra en Gaza?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Actualidad

Ver más
Incendio

Pese a las imágenes y testimonios: Gobierno ubica en 48 los heridos en la explosión en Zulia y dice que todos, menos dos, están de alta

Violencia en Tamaulipas, México - AFP
Violencia

¿A qué se debe el recrudecimiento de la violencia en Tamaulipas, México?

Presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Cataluña

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Confirman el interés de la FVF por entrenador mundialista con Brasil para que asuma como nuevo técnico de La Vinotinto

Falcao García, jugador - Foto de EFE
Radamel Falcao García

Radamel Falcao confesó la razón por la que sufrió de ansiedad cuando jugaba en Millonarios

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Régimen de Maduro

La Casa Blanca se pronuncia por primera vez sobre carta enviada por Maduro y asegura que la posición de EE. UU. con Venezuela no cambiará: "La carta tenía una lista de mentiras"

Néstor Lorenzo, DT. previo al último juego de las eliminatorias ante Venezuela - Foto: AFP
Selección Colombia

“El que dice que a Venezuela se le gana fácil está equivocado”: el análisis de Néstor Lorenzo, previo al último juego de las Eliminatorias ante la Vinotinto

Incendio

Pese a las imágenes y testimonios: Gobierno ubica en 48 los heridos en la explosión en Zulia y dice que todos, menos dos, están de alta

Violencia en Tamaulipas, México - AFP
Violencia

¿A qué se debe el recrudecimiento de la violencia en Tamaulipas, México?

Jugadores del Mónaco | Foto: EFE
Mónaco

Jugadores del Mónaco se quedaron en ropa interior por problemas durante su vuelo previo al partido contra Brujas en la Champions League

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda