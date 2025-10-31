Israel devolvió los cuerpos de 30 palestinos a cambio de los restos de dos rehenes entregados por Hamás

Israel devolvió los cuerpos de 30 palestinos, a cambio de los restos de dos rehenes israelíes, devueltos por Hamás como parte del acuerdo de alto al fuego auspiciado por Estados Unidos.

Horas después, las autoridades israelíes precisaron que los cuerpos fueron identificados como los restos de Amiram Kuper y de Sahar Baruch.

"Tras el proceso de identificación realizado por el Instituto Nacional Forense", el ejército israelí informó "a las familias de los rehenes fallecidos Amiram Kuper y Sahar Baruch que habían sido repatriados a Israel", indicó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El hospital, ubicado en Jan Yunis, informó que recibió "los cuerpos de 30 prisioneros palestinos entregados por la parte israelí, como parte del acuerdo de intercambio".

En total, a cambio de 15 cuerpos de israelíes, se han devuelto 225 cuerpos de palestinos, conforme a los términos del acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

Hamás recibió críticas el lunes tras entregar restos parciales de un rehén previamente recuperado, lo que Israel consideró una violación del alto el fuego.

Hamás había afirmado que se trataba de nuevos restos, pero los exámenes forenses determinaron que eran de Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo ya había sido devuelto a Israel dos años atrás, según el gobierno israelí.

Israel lanzó una serie de bombardeos contra Gaza en la noche del martes tras un ataque que mató a un soldado israelí en el sur del territorio palestino.

Hamás anunció posteriormente que aplazaría la entrega de un cadáver prevista para ese mismo día debido a las "violaciones" de la tregua por parte de Israel.

La Defensa Civil de Gaza, una agencia de rescatistas que opera bajo la autoridad de Hamás, afirmó que los ataques mataron a más de 100 personas, entre ellas decenas de niños, siendo esta la noche más mortífera desde que entró en vigor el cese al fuego.

Por su parte, Hamás afirmó que sus combatientes no estaban vinculados al incidente en el que murió el soldado y reiteró su compromiso con el alto al fuego respaldado por Washington.