Viernes, 24 de octubre de 2025
Marco Rubio

Estados Unidos afirma que más países están dispuestos a normalizar sus relaciones con Israel

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio | Foto: EFE
El secretario de Estado estadounidense afirmó que un fin duradero del conflicto podría incentivar a más países a unirse a los llamados Acuerdos de Abraham.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este viernes que más países están dispuestos a normalizar sus relaciones con Israel, pero que la decisión dependerá de un acuerdo regional más amplio.

Rubio, quien llegó el jueves a Israel para evaluar el cese el fuego promovido por Washington en Gaza, afirmó que un fin duradero del conflicto podría incentivar a más países a unirse a los llamados Acuerdos de Abraham.

Varios países árabes como Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos normalizaron sus relaciones con Israel en 2020 a raíz de estos acuerdos.

"Hay muchos países que quieren unirse" a los acuerdos, afirmó el secretario de Estado norteamericano.

"Creo que hay algunos países que probablemente podrían sumarse ahora mismo si se quisiera, pero queremos hacer algo grande al respecto, así que estamos trabajando en ello", declaró Rubio a los periodistas.

"Creo que sería estupendo y que podría ser una consecuencia positiva adicional" del alto el fuego en Gaza, agregó.

Rubio no mencionó países concretos, pero aseguró que había "algunos más importantes que otros".

Arabia Saudita mantuvo conversaciones con Estados Unidos para normalizar sus relaciones con Israel, lo que supondría un hito histórico, ya que alberga los dos lugares más sagrados del islam.

Sin embargo, el reino del Golfo dio marcha atrás en la normalización tras el estallido de la guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023.

Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, consideran los Acuerdos de Abraham como un gran logro.

Pero Arabia Saudita ha insistido en que no puede normalizar sus relaciones sin que se avance hacia un Estado palestino independiente, una perspectiva a la que se opone Netanyahu.

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Gustavo Petro/ Francisco Barbosa - Fotos AFP
Francisco Barbosa

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Narcolancha | Foto: AFP
Donald Trump

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

"Esta es otra etapa en donde insiste en una Constituyente para fragmentar el país": abogado Óscar Ortiz sobre propuesta de Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno Petro en Colombia

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

