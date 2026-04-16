⁠"No vivimos en la Luna": Infantino vuelve a referirse a la participación de Irán en el Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió a referirse esta semana acerca de la participación de la selección de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y que ya está a menos de dos meses de empezar.

Pese a que el ministro de Deportes del régimen de Irán ha declarado que la selección del país no puede participar, y de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su preocupación por la "vida y la seguridad" de los jugadores, Infantino dice confiar en que Irán jugará el torneo.

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"Esperamos que, para entonces, por supuesto, la situación sea pacífica; eso sin duda ayudaría", expresó Infantino en entrevista con CNBC. "Pero Irán tiene que venir, claro. Representan a su pueblo. Se clasificaron", agregó.

Infantino contó también que recientemente estuvo en Antalya, Turquía, para visitar al equipo iraní en su campo de entrenamiento y aseveró que el equipo quiere participar en la máxima cita del fútbol.

"Deberían jugar; el deporte debería estar al margen de la política", señaló Infantino. "Ahora bien, no vivimos en la luna, vivimos en el planeta Tierra, pero si no hay nadie más que crea en construir puentes y mantenerlos intactos y unidos, pues lo haremos nosotros", añadió.

Irán, una de las primeras selecciones en clasificarse para la Copa del Mundo, que se prevé que genere más de 11.000 millones de dólares en ingresos, tiene previsto jugar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos.

El conjunto iraní tiene previsto debutar contra Nueva Zelanda el 15 de junio y luego enfrentarse a Bélgica el 21 del mismo mes, ambos partidos en Los Ángeles. El 26 se medirá ante a Egipto en Seattle.

Es importante mencionar que, si Irán avanza de la fase de grupos, el resto de sus partidos también se celebrarían en Estados Unidos.

Irán, cabe resaltar, solicitó anteriormente a la FIFA que trasladara sus partidos a México, pero su petición fue denegada.

Ninguna selección nacional se ha retirado de una Copa Mundial de la FIFA desde 1950, el primer torneo celebrado después de la Segunda Guerra Mundial.

El coste de las entradas y la seguridad de los millones de aficionados que viajan desde todas partes del mundo también han sido motivos de gran preocupación para los organizadores.

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En medio de "una demanda de entradas sin precedentes", Infantino aseguró que había más de 500 millones de solicitudes de boletos.

"La seguridad es obviamente clave, es crucial, es importante", mencionó. "Claro que siempre se oye y se lee que hay prohibiciones o esto y aquello, pero lo cierto es que recibimos solicitudes de entradas de los 211 países. Todo el mundo viene y todo el mundo quiere venir", se jactó el dirigente.