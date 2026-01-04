JD Vance responde a críticas sobre la captura de Maduro y se refiere al interés de EE. UU. por el petróleo: “. Hace unos 20 años Venezuela expropió propiedades petroleras estadounidenses”

Después de que el gobierno de Trump capturara a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en la madrugada del 3 de enero, múltiples críticas se han presentado tras este histórico acontecimiento.

En ese contexto, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance escribió en su red social X: “Se ven muchas afirmaciones de que Venezuela no tiene nada que ver con las drogas porque la mayor parte del fentanilo proviene de otros lugares”.

“En primer lugar, el fentanilo no es la única droga del mundo y todavía hay fentanilo proveniente de Venezuela (o al menos lo había)”, resaltó.

Asimismo, explicó que la cocaína que sale de Venezuela beneficia todos los cárteles latinoamericanos. “En segundo lugar, la cocaína, que es la principal droga que se trafica desde Venezuela, es una fuente de ganancias para todos los cárteles latinoamericanos”.

“Si se elimina el dinero proveniente de la cocaína (o incluso se reduce), se debilita sustancialmente a los cárteles en general. Además, ¡la cocaína también es mala!”, añade el vicepresidente estadounidense.

“En tercer lugar, sí, mucho fentanilo sale de México. Ese sigue siendo un enfoque de nuestra política en México y es una de las razones por las que el presidente Trump cerró la frontera desde el primer día”, aclarando que siguen trabajando igualmente en otros países para reducir el narcotráfico.

Sobre las críticas del petróleo venezolano, J. D. Vance dijo que “veo muchas críticas sobre el petróleo. Hace unos 20 años, Venezuela expropió propiedades petroleras estadounidenses y, hasta hace poco, utilizó esa propiedad robada para enriquecerse y financiar sus actividades narcoterroristas”, resaltó el mandatario

“Entiendo la ansiedad por el uso de la fuerza militar, pero ¿acaso debemos permitir que un comunista nos robe lo nuestro en nuestro hemisferio y no hacer nada? Las grandes potencias no actúan así”, declaró.

Finalmente, le agradeció a su país y al presidente Donald Trump. “Estados Unidos, gracias al liderazgo del presidente Trump, vuelve a ser una gran potencia. Todos deberían tomar nota”.