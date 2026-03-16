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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Jefe del Comando Central de EE. UU. entregó nuevo balance de la Operación Furia Épica y dijo que más de 100 buques del régimen iraní han sido hundidos: "Y aún no hemos terminado"

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán- Captura de video
Ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán- Captura de video
El almirante Brad Cooper dijo, además, que el régimen de Irán ha llevado a cabo más de 300 ataques con misiles o drones contra más de una docena de países.

El jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, entregó este lunes 16 de marzo un nuevo balance sobre la Operación Furia Épica en Medio Oriente contra el régimen de Irán.

En un mensaje en las redes sociales del CENTCOM, Cooper aseguró que más de 100 buques del régimen iraní han sido hundidos en el fondo del mar y que la tarea "aún no ha terminado".

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"Las capacidades de Irán están disminuyendo, mientras que nuestras capacidades y ventajas continúan aumentando", puntualizó.

Por otro lado, el comandante añadió que aviadores de la Fuerza Aérea, la Armada y el Cuerpo de Marines han realizado colectivamente más de 6.000 vuelos de combate, "demostrando la capacidad inigualable de la fuerza conjunta de Estados Unidos".

"Mantenemos la superioridad aérea sobre el espacio aéreo iraní… Los ataques de EE. UU. y sus socios están logrando exactamente lo que se pretende", indicó.

Además, dijo que el régimen de Irán ha llevado a cabo más de 300 ataques con misiles o drones contra más de una docena de países desde que comenzó la guerra.

En el video, el almirante Cooper mostró varias fotografías del antes y el después de ataques aéreos de Estados Unidos contra el complejo militar-industrial de Irán, incluidas fábricas de misiles.

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"Cumplir con objetivos militares muy claros para eliminar la capacidad de Irán de proyectar poder contra los estadounidenses y contra sus vecinos", dijo.

Además, indicó que se concentran esfuerzos para "desmantelar la amenaza que Irán representa desde hace décadas para la libre circulación del comercio a través del estrecho de Ormuz"

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica apoyado por Israel contra la amanzana existente del régimen iraní, matando al líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, lo que desencadenó una escalada del conflicto en Medio Oriente.

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