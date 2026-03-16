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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Estados Unidos ataca a Irán

Régimen de Irán dice estar dispuesto a llevar el conflicto con EE. UU. e Israel "tan lejos" como sea necesario

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Abbas Araghchi (AFP)
Abbas Araghchi (AFP)
"Creo que a estas alturas ya aprendieron una buena lección y comprendieron con qué tipo de nación se enfrentan", dijo el ministro de Exteriores iraní.

Luego de amenazar a sus países vecinos, Estados Unidos e Israel, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, declaró el lunes que Teherán demostró estar dispuesto a llevar el conflicto tan lejos como sea necesario.

"Creo que a estas alturas ya aprendieron una buena lección y comprendieron con qué tipo de nación se enfrentan, una que no duda en defenderse y está dispuesta a continuar la guerra allá donde sea necesario, y a llevarla tan lejos como sea preciso", declaró Araqchi en su rueda de prensa semanal.

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Araqchi había llamado el fin de semana a los demás países a "abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada" y aseguró que tiene "muchas pruebas" de que las bases estadounidenses de Oriente Medio se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos.

En ese entonces el régimen aseguró que la guerra no acabará hasta que tenga garantías de su fin definitivo.

"Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán reparaciones", dijo el ministro Araqchi al medio en lengua árabe Al-Araby Al-Jadeed.

"Ya vivimos esto el año pasado: Israel atacó, luego Estados Unidos (...) se reagruparon y volvieron a atacarnos", añadió.

Por otra parte y aunque Estados Unidos continúa con los ataque sobre objetivos militares, Irán ha dicho que no le interesa negociar.

"Somos lo suficientemente estables y fuertes. Sólo estamos defendiendo a nuestro pueblo", declaró Araghchi en el programa "Face The Nation" de la CBS, en una entrevista emitida este domingo.

"No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos", añadió.

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