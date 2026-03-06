NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Jefe del Comando Central de EE. UU. lanzó advertencia al régimen de Irán que ha atacado 12 países diferentes: "Esto es inaceptable y no quedará sin respuesta"

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Brad Cooper, jefe del Comando Central - AFP
Brad Cooper, jefe del Comando Central - AFP
En un comunicado, el almirante Brad Cooper aseguró que el régimen “continúa atacando deliberadamente a civiles en todo Oriente Medio”.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM), lanzó una dura advertencia al régimen de Irán que ha atacado una docena de países diferentes de Medio Oriente, luego de tomar represalias en el marco de los ataques de Washington e Israel.

“El régimen terrorista iraní ha atacado 12 países diferentes y continúa atacando deliberadamente a civiles en todo Oriente Medio”, expresó Cooper en un comunicado.

o

En el texto, el comandante del CENTCOM añadió que durante la noche, las fuerzas iraníes lanzaron siete drones de ataque contra barrios residenciales civiles en Baréin. “Esto es inaceptable y no quedará sin respuesta”, sentenció.

Y concluyó: “Seguiremos trabajando con nuestros socios regionales para abordar esta amenaza a personas inocentes en toda la región”.

El pasado sábado 28 de febrero, Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica contra objetivos del régimen, una operación apoyada por Israel que terminó con la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no buscará ningún acuerdo con el régimen de Irán, del que sólo espera una “rendición incondicional” para poner fin a dicho conflicto.

“No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

o

Las palabras del mandatario norteamericano se conocieron mientras Israel bombardeaba objetivos en Teherán y posiciones de la milicia libanesa Hezbolá en Beirut.

Además, cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaba que los ataques de Washington contra el régimen estaban “a punto de aumentar drásticamente”.

Según Trump, después de la capitulación de la república islámica y la elección de “Líder(es) grandioso(s) y aceptable(s)”, su país trabajaría con sus aliados “para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos

Israel

Medio Oriente

Ataques

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un logro de las víctimas": Diana Sofía Giraldo sobre reconocimiento que hizo exjefe de las Farc sobre reclutamientos de menores

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Maduro capturado

Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta

Pedro Sánchez - AFP
Ataque al régimen de Irán

"En enero le quitaron a Maduro, ahora le han quitado a Jameneí": ministro de Exteriores de Israel cargó nuevamente contra Pedro Sánchez

Foto: CENTCOM EE. UU.
Ataque al régimen de Irán

Con impactante video de alta calidad EE. UU. demostró cómo destruyó en segundos varios aviones de guerra iraníes

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Maduro capturado

Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta

Jim Carrey, actor canadiense - Foto: EFE
Jim Carrey

En medio de las teorías conspirativas que circulan en internet, así reaccionó Jim Carrey al ser consultado si fue "reemplazado" por un supuesto "impostor"

Pedro Sánchez - AFP
Ataque al régimen de Irán

"En enero le quitaron a Maduro, ahora le han quitado a Jameneí": ministro de Exteriores de Israel cargó nuevamente contra Pedro Sánchez

Elecciones en Colombia

Riesgo electoral en Colombia: Defensoría del Pueblo alerta por ataques contra campañas al Congreso en varios municipios de país

Foto: CENTCOM EE. UU.
Ataque al régimen de Irán

Con impactante video de alta calidad EE. UU. demostró cómo destruyó en segundos varios aviones de guerra iraníes

Piloto de combate que atacó Teherán esquiva un misil iraní lanzado en su dirección
Fuerza Aérea

Así quedó registrado el momento en el que un piloto de combate que atacó Teherán esquiva un misil iraní lanzado en su dirección

China | Foto AFP
China

China avanza su carrera hacia la Luna: este es el video del exitoso despliegue y el amerizaje vertical del cohete portador Long March-10

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre