Jefe del Comando Central de EE. UU. lanzó advertencia al régimen de Irán que ha atacado 12 países diferentes: "Esto es inaceptable y no quedará sin respuesta"

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM), lanzó una dura advertencia al régimen de Irán que ha atacado una docena de países diferentes de Medio Oriente, luego de tomar represalias en el marco de los ataques de Washington e Israel.

“El régimen terrorista iraní ha atacado 12 países diferentes y continúa atacando deliberadamente a civiles en todo Oriente Medio”, expresó Cooper en un comunicado.

En el texto, el comandante del CENTCOM añadió que durante la noche, las fuerzas iraníes lanzaron siete drones de ataque contra barrios residenciales civiles en Baréin. “Esto es inaceptable y no quedará sin respuesta”, sentenció.

Y concluyó: “Seguiremos trabajando con nuestros socios regionales para abordar esta amenaza a personas inocentes en toda la región”.

El pasado sábado 28 de febrero, Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica contra objetivos del régimen, una operación apoyada por Israel que terminó con la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no buscará ningún acuerdo con el régimen de Irán, del que sólo espera una “rendición incondicional” para poner fin a dicho conflicto.

“No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Las palabras del mandatario norteamericano se conocieron mientras Israel bombardeaba objetivos en Teherán y posiciones de la milicia libanesa Hezbolá en Beirut.

Además, cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaba que los ataques de Washington contra el régimen estaban “a punto de aumentar drásticamente”.

Según Trump, después de la capitulación de la república islámica y la elección de “Líder(es) grandioso(s) y aceptable(s)”, su país trabajaría con sus aliados “para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”.