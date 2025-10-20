NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Lunes, 20 de octubre de 2025
Gobierno de Colombia

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

octubre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
En Ángulo, el debate sobre las aristas de esta tormenta diplomática que tiene en tensión a ambas naciones.

Estados Unidos suspende la ayuda económica a Colombia por los bajos resultados en la lucha antidrogas.

Donald Trump llama a Gustavo Petro “líder del narcotráfico” y dice que Colombia “está fuera de control”.

El presidente Petro responde llamando a consultas a su embajador en Washington.

Este nuevo choque político augura profundas consecuencias para el país sudamericano.

En Ángulo, el debate sobre las aristas de esta tormenta diplomática con Julio Londoño, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia; Eric Rojo, coronel en retiro del US Army; y Juan Falkonerth, experto en temas internacionales.

Temas relacionados:

Gobierno de Colombia

Gustavo Petro

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Voceros de candidatos presidenciales bolivianos hablan sobre los históricos comicios y posturas frente al régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Nuevo presidente de Bolivia | Foto EFE
Bolivia

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Gustavo Petro en Washington en 2023 - Foto EFE
Gustavo Petro

"Al presidente Petro lo pueden extraditar por volverse un aliado del jefe del cartel de los soles": Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia de Colombia

ITALIA: Cardenal Pietro Parolin - 70 años / Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

El contundente discurso del Cardenal Pietro Parolin por la liberación de los presos políticos en Venezuela: "Sólo así tu luz brillará en las tinieblas"

Donald Trump - AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia y lanza de nuevo duros cuestionamientos a Petro: "Tienen el peor presidente de su historia, es un lunático"

Elecciones

Rodrigo Paz fue elegido presidente de Bolivia tras derrotar en segunda vuelta a Jorge ‘Tuto’ Quiroga

Más de Actualidad

Ver más
Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás - Foto AFP
Gaza

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás

Estatuas inauguradas por Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Venezolanos vinculan a la "brujería" las nuevas estatuas inauguradas por Maduro

Museo del Louvre | Foto: AFP
Robo

Ladrones asaltaron en “siete minutos” el museo más visitado en el mundo y se llevaron joyas de la corona francesa

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás - Foto AFP
Gaza

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás

Venezuela vs. Colombia en Eliminatorias Sudamericanas - Foto EFE
La Vinotinto

La Vinotinto conserva importante registro del fútbol mundial tras la eliminación de Colombia contra Argentina

Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección de Venezuela

Críticas a la FVF tras oficializar al nuevo entrenador de La Vinotinto que asumirá de cara a los juegos ante Argentina y Belice: "El chiste se cuenta solo"

Estatuas inauguradas por Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Venezolanos vinculan a la "brujería" las nuevas estatuas inauguradas por Maduro

La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
Lionel Messi

Sonríe la Vinotinto: dos figuras de Argentina se pierden el amistoso en Miami

UEFA analizará la participación de Israel en competencias internacionales - Fotos: Canva e Instagram de la UEFA
UEFA

La mayoría de los miembros de la UEFA estarían a favor de la suspensión de Israel en competencias internacionales

Museo del Louvre | Foto: AFP
Robo

Ladrones asaltaron en “siete minutos” el museo más visitado en el mundo y se llevaron joyas de la corona francesa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda