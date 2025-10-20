"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Estados Unidos suspende la ayuda económica a Colombia por los bajos resultados en la lucha antidrogas.

Donald Trump llama a Gustavo Petro “líder del narcotráfico” y dice que Colombia “está fuera de control”.

El presidente Petro responde llamando a consultas a su embajador en Washington.

Este nuevo choque político augura profundas consecuencias para el país sudamericano.

En Ángulo, el debate sobre las aristas de esta tormenta diplomática con Julio Londoño, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia; Eric Rojo, coronel en retiro del US Army; y Juan Falkonerth, experto en temas internacionales.