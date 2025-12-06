Los partidos más destacados de la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026

El pasado viernes en Washington D. C. se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Ceremonia en la cual las selecciones participantes conocieron a sus rivales de la vigésima tercera edición del certamen mundialista, que por primera vez contará con la presencia de 48 equipos.

Definida la fase de grupos del Mundial, también se conocieron los juegos más destacados de la etapa inicial de la competencia, que contará con un total de 104 partidos.

Dentro de los encuentros más atractivos de la Copa del Mundo de 2026 se encuentran los duelos entre Colombia vs. Portugal, Croacia vs. Inglaterra y España vs. Uruguay, por destacar algunos.

Estos son los partidos más atractivos del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos

Grupo C

Brasil vs. Marruecos

La selección brasileña, cabeza de serie gracias a su posición en el ranking FIFA, se enfrentará al combinado de Marruecos, una selección que durante los últimos cinco años ha potenciado todas sus categorías y se ha vuelto protagonista en las diferentes competencias del balompié mundial.

Un encuentro con historia mundialista, pues estas selecciones se enfrentaron en la Copa del Mundo de Francia 1998 en la fase de grupos. Un partido que en aquel entonces fue para la ‘Verdeamarela', que venció 3 goles por 0 a los ‘Leones del Atlas’.

Un partido que se disputará el 13 de junio, 6 p.m., en Nueva York/Nueva Jersey.

Grupo E

Ecuador vs. Alemania

Estas dos selecciones se volverán a enfrentar luego de 20 años en la instancia de fase de grupos de un Mundial. Pues en el certamen mundialista de Alemania 2006 se enfrentaron en la tercera fecha de la etapa inicial del torneo.

En aquella ocasión la victoria fue para los alemanes, quienes vencieron a la ‘Tri’ 3 goles por 0. A pesar de la derrota en aquella ocasión, ambos equipos lograron avanzar a los octavos de final.

Partido que se llevará a cabo el 25 de junio, 4 p.m., en Nueva York/Nueva Jersey.

Grupo H

Uruguay vs. España

Este sin duda alguna es uno de los juegos más llamativos de la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026.

Un duelo que, teniendo en cuenta el historial entre partidos oficiales y amistosos, la ventaja es para los españoles, pues de los 10 encuentros disputados entre ambos equipos, 5 victorias han sido para la selección europea y los cinco encuentros restantes han terminado en empate.

El partido entre Uruguay y España – 26 de junio, 8 p.m., en Guadalajara.

Grupo K

Colombia vs. Portugal

Este es otro de los juegos destacados de la fase de grupos, teniendo en cuenta el crecimiento futbolístico que han tenido estas dos selecciones durante el último tiempo.

Por un lado, Portugal es el vigente campeón de Liga de Naciones de la UEFA, mientras que Colombia es la actual subcampeona de la Copa América.

Esta será la primera vez en la historia que la ‘Tricolor’ se mida ante el combinado ‘luso’ comandado por el astro portugués Cristiano Ronaldo.

Colombia y Portugal se enfrentarán el próximo 27 de junio, 7:30 p.m., en Miami.

Grupo L

Inglaterra vs. Croacia

Un juego que trae a la memoria aquel encuentro del Mundial de Rusia 2018 por la semifinal del campeonato, en la cual la selección croata venció a los ingleses 2-1. En aquella ocasión, ‘Los Manteleros’ fueron subcampeones del certamen.

Sin duda alguna, será un gran partido, teniendo en cuenta el protagonismo que ambos combinados han tenido durante las dos últimas Copas del Mundo.

Mundial de Rusia 2018: Inglaterra (cuarto lugar) / Croacia (subcampeón).

Mundial de Qatar 2022: Inglaterra (cuartos de final) - Croacia (tercer lugar).

El partido entre ingleses y croatas será el 17 de junio, 4 p.m., en Dallas.