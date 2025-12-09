Gobierno de Perú envía mensaje a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz 2025: "es una firme defensora de la democracia"

María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano.

Vía X (red social anteriormente llamada Twitter), la Presidencia del Perú reconoció la responsabilidad que ha llevado sobre sus hombros Machado para que la democracia retorne a Venezuela.

En esa línea, el Poder Ejecutivo del país andino felicitó a la líder venezolana por ganar el Premio Nobel de la Paz 2025.

“El Gobierno y pueblo del Perú saludan la distinción con el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, firme defensora de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela”, se lee en el mensaje.

“Así también reconocemos su esfuerzo y compromiso que lograron la elección democrática del legítimo presidente del hermano país Edmundo González Urrutia”, continúa.

“Su ejemplo inspira los valores de libertad, diálogo y justicia que compartimos”, finaliza el posteo de la Presidencia del Perú.

En pocas horas iniciará la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz 2025, que este miércoles 10 de diciembre será otorgado a María Corina Machado.

El evento ha reunido en la capital noruega a familiares, jefes de Estado y figuras políticas internacionales que respaldan la lucha democrática en Venezuela.

Entre los mandatarios que ya se encuentran en Oslo figuran: Javier Milei (Argentina), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador).

En estos momentos el mundo está a la espera de que se ratifique la presencia en Oslo de Machado.