Joe Biden y Kamala Harris reconocieron la labor de Trump y de EE. UU. en la negociación del acuerdo de alto el fuego en Gaza

El expresidente demócrata Joe Biden reconoció la contribución de su sucesor republicano Donald Trump y de Estados Unidos en la negociación del acuerdo del alto al fuego en la Franja de Gaza. Asimismo, se sumó la exvicepresidente Kamala Harris, quien felicitó a los líderes y socios cuyos esfuerzos hicieron posible el fin de la guerra en Medio Oriente.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Biden dijo estar “profundamente agradecido y aliviado de que este día haya llegado”. Además, aseguró que “el camino hacia este acuerdo no fue fácil”.

“Estoy profundamente agradecido y aliviado de que este día haya llegado, por los últimos 20 rehenes vivos que han pasado por un infierno inimaginable y finalmente se han reunido con sus familias y seres queridos, y por los civiles de Gaza que han experimentado una pérdida inconmensurable y finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas”, escribió.

“El camino hacia este acuerdo no fue fácil. Mi administración trabajó incansablemente para traer a los rehenes a casa, brindar ayuda a los civiles palestinos y poner fin a la guerra. Felicito al presidente Trump y a su equipo por su labor para lograr la renovación del acuerdo de alto el fuego”, añadió.

El exmandatario demócrata concluyó su mensaje asegurando que “con el respaldo de Estados Unidos y del mundo, el Medio Oriente está en un camino hacia una paz que espero perdure y hacia un futuro para israelíes y palestinos por igual con medidas iguales de paz, dignidad y seguridad”.

En la misma red social, la exvicepresidente Kamala Harris dijo estar “agradecida y profundamente alentada de que este alto el fuego haya traído momentos de alegría y reencuentro tan esperados”.

“Los rehenes israelíes finalmente se han reunido con sus seres queridos y familias palestinas, y el pueblo de Gaza comienza a recibir el alivio que tanto necesita de un sufrimiento inimaginable”, comentó.

Añadió que “gracias a la diplomacia y la perseverancia”, hoy se dio el primer paso importante hacia un futuro más esperanzador. “Felicito a los líderes y socios cuyos esfuerzos hicieron posible este acuerdo, incluyendo al presidente y a su equipo”, añadió.

Finalmente, aseguró que “aún queda mucho por hacer para asegurar una paz duradera, garantizar la seguridad y la dignidad de cada vida inocente y construir un futuro donde israelíes y palestinos puedan vivir juntos en libertad y seguridad”.

El lunes 13 de octubre, Hamás liberó a los últimos 20 rehenes israelíes con vida que estaban cautivos en la Franja de Gaza desde hace dos años, como parte de una primera fase de una acuerdo mediado por Estados Unidos.

Los veinte liberados fueron capturados por milicianos islamistas en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que desató la guerra en Gaza.