Martes, 14 de octubre de 2025
Donald Trump

Trump se quejó de la foto que usó la revista Time para destacar su esfuerzo en el acuerdo de paz entre Hamás e Israel: "Me han 'borrado' el pelo"

octubre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto EFE
A través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense se quejó de la portada de la revista sobre el acuerdo de paz en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó este martes de la portada de la revista Time, que utilizó una foto del mandatario para destacar el acuerdo de paz logrado en Oriente Medio.

A través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense criticó que le hayan "borrado" el pelo y que se trataba de la peor foto "de todos los tiempos".

"‘Time’ escribió un artículo relativamente bueno sobre mí, pero la foto puede que sea la peor de todos los tiempos. Me han ‘borrado’ el pelo y han puesto algo flotando sobre mi cabeza que parecía una corona, pero extremadamente pequeña. ¡Muy raro!", indicó en su red, Truth Social.

El líder republicano señaló que nunca le ha gustado que le tomen fotografías desde ese ángulo y afirmó que dicha imagen merece que se llame la atención al respecto: "¿Qué están haciendo y por qué?", concluyó.

El texto destaca su rol en el cese del conflicto en Gaza, del que este lunes se firmó el plan de paz.

"Los rehenes israelíes vivos retenidos en Gaza han sido liberados en virtud de la primera fase del plan de paz de Donald Trump, junto con la liberación de prisioneros palestinos. El acuerdo podría convertirse en un logro emblemático del segundo mandato de Trump y podría marcar un punto de inflexión estratégico para Oriente Medio", indica Time.

Cabe señalar que este no es el único reconocimiento que ha tenido Trump tras alcanzar un acuerdo entre Israel y Hamás.

El mandatario recibió este lunes una ovación de los diputados israelíes antes de su discurso en la Knéset, el Parlamento del país, durante una breve visita a Israel tras impulsar una tregua con Hamás.

El aplauso duró varios minutos en el hemiciclo, donde Trump está acompañado por su enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka.

