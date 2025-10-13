¿Qué tan viable es que Hamás acepte una segunda etapa de desarme en el acuerdo histórico con Israel?

El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronunció un histórico discurso ante el Knéset, parlamento israelí, con el primer ministro Benjamín Netanyahu presente para celebrar la liberación de los 20 rehenes sobrevivientes que Hamás entregó a Israel este lunes.

El mandatario estadounidense afirmó que "la larga y dolorosa pesadilla finalmente ha terminado" y declaró el "amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio" además de subrayar que este no es solo el fin de una guerra, sino el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza.

Trump instó también a más países árabes a adherirse a los acuerdos de Abraham y a construir infraestructura para fortalecer el comercio regional. El discurso fue enmarcado por aplausos constantes en el parlamento israelí en lo que representa un momento histórico para las relaciones entre Estados Unidos e Israel.

Gabriel Ben-Tasgal, periodista especialista en Oriente Medio, y Luis Botello, presidente de Media for Democracy Foundation, hablaron en el programa Club de Prensa Washington de NTN24 sobre el pronunciamiento del republicano y cómo podría llegar a evolucionar el acuerdo entre Israel y Hamás en la siguiente etapa.

"El discurso de Trump ha sido un poco exagerado, no creo que el Medio Oriente por este paso elimine al radicalismo islámico, pero es una buena medida. Se va a ver hasta qué punto los deseos de Trump se van a ver verificados en la segunda etapa del acuerdo", mencionó Ben-Tasgal.

El periodista se mostró un poco escéptico al especificar que queda por ver si en la segunda etapa del acuerdo Hamás "va a renunciar a sus capacidades bélicas, ceder el gobierno a tecnócratas, como dice el acuerdo, y si es que Hamás va a permitir que fuerzas no de Hamás dominen la región y reparten la comida".

Botello coincidió con lo planteado por su colega y mencionó que, aunque "todos aspiramos una paz y hay que aplaudir lo que ha ocurrido", va a ser "muy difícil" que la paz sea permanente, pues en las recientes negociaciones "no se habló nada" de lo que han exigido los palestinos por muchísimos años que es el futuro de un Estado palestino.

"Hay un proceso de dolor y al mismo tiempo de posible sanación de ahora en adelante que no sabemos cómo se vaya a implementar", precisó Botello, que agregó que "aún quedan dudas sobre cuál es esa línea" y mientras no se sepa si Hamás está dispuesta a desarmarse "es muy posible que tengamos el estallido de otra guerra muy pronto".