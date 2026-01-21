Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional del régimen venezolano, habla de la reforma al Código Electoral

Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, y hermano de la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez, habla de reforma al Código Electoral.

Rodríguez, sostuvo el martes que el Parlamento iniciará un proceso de reforma del Código Electoral, con el propósito de agilizar los procedimientos administrativos y suprimir lo que describió como obstáculos burocráticos que limitan la participación política.

Durante una reunión de la “Comisión Consultiva del órgano legislativo”, el dirigente chavista reconoció que, aunque la normativa electoral actual es moderna y completa, su puesta en práctica se ha vuelto complicada y, en algunos casos, difícil de aplicar.

Rodríguez indicó que ciertas exigencias vinculadas a la participación política, como los requisitos para la legalización de partidos, implican trámites excesivos, firmas, sellos y otros mecanismos, que, a su criterio, abren espacios a la discrecionalidad.

“A veces son engorrosas en los elementos de participación política. Que si un partido político, que entonces no sé cuántas firmas, sellos… que establece elementos de discrecionalidad”, expresó el colaborador de la narco-dictadura.

¿En qué consiste esta reforma?

El nuevo Código Electoral buscaría optimizar tanto las condiciones para la inscripción de organizaciones políticas como los procesos de conformación del Poder Electoral, los cuales Rodríguez calificó de lentos y demasiado burocráticos.

Reiteró, en ese sentido, que “la intención es reducir la discrecionalidad y simplificar los procedimientos”.

Rodríguez, sostuvo además que la reforma estará abierta a aportes de las distintas fuerzas políticas, aunque vale recordar, que la AN se encuentra ampliamente controlado por secuaces de la dictadura, por ende, los espacios para un debate plural son limitados.

Finalmente, indicó que la “agenda legislativa” incluye la revisión de al menos ocho códigos legales, entre ellos el Penal, el Civil y el de Comercio, como parte de una “reorganización profunda” del marco jurídico nacional.

El planteamiento del colaborador de la narco-dictadura se da en medio de conversaciones entre la Casa Blanca y Miraflores a raíz de la captura del tirano Nicolás Maduro.