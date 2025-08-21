Jornada de terror en Colombia: derribo de helicóptero en Antioquia y explosión en Cali dejan varios muertos y heridos

Este jueves se vivió una jornada de terror por cuenta de la violencia en Colombia. En dos hechos que han sido atribuidos a grupos armados ilegales se reportaron varios muertos y heridos en dos departamentos.

El primero de ellos ocurrió en el municipio de Amalfi, en Antioquia, donde un helicóptero de la Policia de Colombia fue derribado, presuntamente, por un dron operado por el Clan del Golfo, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

VEA TAMBIÉN Ocho policías murieron y otras ocho personas resultaron heridas luego de que un helicóptero de la Policía fuera derribado en Colombia o

Según confirmó el presidente, Gustavo Petro, ocho miembros de la Policía murieron y otras ocho personas resultaron heridas tras el ataque del grupo criminal que derribó la aeronave.

El atentado se perpetró mientras la Policía Nacional se encontraba realizando erradicación de cultivos ilícitos de manera manual en la zona cuando se presentaron enfrentamientos con grupos delictivos de la zona.

El presidente Petro, sin embargo, aseguró que la autoría del hecho se atribuye al llamado Frente 36 del EMC, disidencia de las FARC.

"Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi. La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC", señaló.

Horas después, en la tarde se reportó una explosión cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en Cali, capital del Valle del Cauca.

Según informó la Policía Metropolitana el hecho se dio luego de que un artefacto explosivo fuera detonado en la carrera 8 con carrera 44, desde donde surgieron videos y fotografías que mostraban varios vehículos y locales comerciales totalmente destrozados.

Tras el incidente, las autoridades locales reportaron que al menos cinco personas fallecieron y otras 36 resultaron heridas como consecuencia del ataque con explosivos cerca a la base aérea.

Por su parte, el alcalde Alejandro Eder, señaló que su administración ofrece "hasta $400 millones de recompensa por información que permita dar con los responsables".

VEA TAMBIÉN Varias personas resultaron heridas tras fuerte explosión cerca a Base Aérea de Cali o

Asimismo, anunció la restricción "desde las 7:00 p.m. del tránsito de camiones de más de 4 toneladas. La medida va hasta las 4:00 a.m.".

Tras la explosión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció desde su cuenta en la red social de X en la que afirmó que el terrorismo es la nueva “expresión de las facciones dirigidas por Iván Mordisco”.

Desde su cuenta oficial, el líder del Pacto Histórico calificó la explosión de ser una “reacción terrorista” y señaló a "la junta del narcotráfico", misma de la que responsabilizó por días atrás por el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico”, añadió.

Es por esto que expresó que el gobierno “le pide al mundo que considere a la junta del narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano”.