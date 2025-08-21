NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Explosión

Varias personas resultaron heridas tras fuerte explosión cerca a Base Aérea de Cali

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Explosión cerca a la base aérea en Cali | Fotos captura video: @NoticiasRCN
Tras el incidente, las autoridades locales reportaron que una persona murió y otra se encuentra gravemente herida.

Este jueves en horas de la tarde se reportó una explosión cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en Cali.

Según informó la Policía Metropolitana el hecho se dio luego de que un artefacto explosivo fuera detonado en la carrera 8 con carrera 44.

La Alcaldía informó que desde sus canales oficiales que: “se recibió un reporte sobre una situación presentada en la Cra. 8, en inmediaciones del barrio La Base”.

Además, explicó que "ya se activó los organismos necesarios para atender la situación”.

Tras el incidente, las autoridades locales reportaron que al menos una persona falleció y otras diez resultaron heridas como consecuencia del ataque con explosivos cerca a la base aérea.

El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, señaló desde su cuenta de X que: “Caleños. Hace un momento se presentó una situación que estamos verificando en la Cra. 8, en inmediaciones de la Base Aérea”.

“De inmediato desplegamos los equipos de Secretaría de Salud Pública de Cali, Seguridad y Justicia y Secretaría de Gestión del Riesgo para atender a las personas heridas”, añadió.

Tras la explosión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció desde su cuenta en la red social de X en la que afirmó que el terrorismo es la nueva “expresión de las facciones dirigidas por Iván Mordisco”.

Desde su cuenta oficial, el líder del partido Pacto Histórico confirmó la muerte de dos personas y calificó la explosión de ser una “reacción terrorista”.

“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico”, añadió.

Es por esto que expresó que el gobierno “le pide al mundo que considere a la junta del narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano”.

“La junta del narcotráfico, heredera del bloque capital de los paramilitares, dirige las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo”, puntualizó.

