NTN24
Sábado, 15 de noviembre de 2025
Sábado, 15 de noviembre de 2025
Gustavo Petro

Presidente Petro lamentó la muerte de los seis menores reclutados por las disidencias de las FARC en medio de un operativo del Ejército

noviembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro | Foto: AFP
Los menores fallecieron en un bombardeo anunciado el martes contra un campamento de las disidencias de la extinta guerrilla FARC.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Este sábado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó el fallecimiento de seis menores reclutados por las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC en el bombardeo que ordenó en las últimas horas.

Desde su cuenta en la red social de X, el mandatario colombiano respondió al comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo en la que pidió un pronunciamiento sbre la muerte de los menores.

El jefe de Estado comentó: “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad”.

“Pero si se dejó avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros”, añadió.

El líder de Pacto Histórico aseveró que quizás “hoy la crítica que me harían es porque deje emboscar a los soldados”.

“Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida. Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, puntualizó.

o

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que los seis menores reclutados por la disidencia de la extinta guerrilla murieron durante el bombardeo más letal ordenado por el mandatario.

En medio de críticas preelectorales y presiones de Estados Unidos contra el mandatario para que detenga el narcotráfico, Petro ha intensificado la ofensiva contra los grupos armados con bombardeos que en la última semana dejaron 28 muertos.

Los menores fallecieron en un bombardeo anunciado el martes contra un campamento de las disidencias de la extinta guerrilla FARC en el departamento del Guaviare, al sur del país.

"Todo esto es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares", dijo la Defensora del Pueblo, Iris Marín.

La defensora responsabilizó a la guerrilla al mando del hombre más buscado del país, alias Iván Mordisco.

Sin embargo también aseguró que "las fuerzas militares deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los niños" bajo principios internacionales que "obligan a evaluar muy cuidadosamente los medios y métodos de guerra para evitar daños desproporcionados o innecesarios".

El martes el Ejército informó sobre el "rescate" de tres menores de edad en manos de la guerrilla. Medios locales habían adelantado la posible muerte de menores en las operaciones.

Ante esto, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró: “Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Lo que mata no es la edad, es el arma en sí”.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Disidencias de las FARC

FARC

Ejército de Colombia

Gobierno de Colombia

Defensoría del Pueblo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Habrá presidente este domingo? Analista prevé que Chile irá a segunda vuelta

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Es posible que Maduro acepte una transición pacífica en medio de la presión de EE. UU.?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Foto X: @US_STRATCOM
Despliegue militar de Estados Unidos

Profesor de Fuerzas Especiales en las FFAA de EE. UU. asegura que "no hay vuelta atrás" con despliegue militar en el Caribe, que tiene capacidades "nunca vistas"

Almirante Hernando Wills | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hemisferio occidental es el vecindario de los Estados Unidos": excomandante de la Armada de Colombia sobre mensaje que da Washington con la operación Lanza del Sur

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

Más de Actualidad

Ver más
Trofeo Copa Mundial Femenina de Fútbol 2023 - Foto EFE
Mundial de Fútbol

Estos son los cuatro países de América que están cerca de ser sedes del Mundial Femenino de 2031

Presos políticos en Venezuela | Foto referencia: EFE
Presos políticos en Venezuela

"No hemos tenido una fe de vida": hija de la opositora venezolana Xiomara Ortiz, detenida por el régimen de Maduro

Louvre - Foto AFP
Museo

Así se perpetró el robo de las ocho joyas del museo del Louvre en París

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Elon Musk y 3l/ATLAS | Foto AFP y ESA
Elon Musk

Elon Musk lanza advertencia sobre el cometa 3l/ATLAS: “podría aniquilar un continente”

Trofeo Copa Mundial Femenina de Fútbol 2023 - Foto EFE
Mundial de Fútbol

Estos son los cuatro países de América que están cerca de ser sedes del Mundial Femenino de 2031

Presos políticos en Venezuela | Foto referencia: EFE
Presos políticos en Venezuela

"No hemos tenido una fe de vida": hija de la opositora venezolana Xiomara Ortiz, detenida por el régimen de Maduro

Amy Rey en On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

De abogada a estrella digital: la historia de Amy Rey, la creadora de contenido que se volvió viral tras contar su ruptura amorosa

Laura Pausini junto al Papa León XIV | Foto: EFE
Laura Pausini

La cantante Laura Pausini sorprendió al papa León XIV con un inédito tema en su reunión en El Vaticano

Louvre - Foto AFP
Museo

Así se perpetró el robo de las ocho joyas del museo del Louvre en París

Captura presunto capo chino - Canva
Fentanilo

Narco chino señalado como el capo del fentanilo fue capturado en país del Caribe tras fugarse de México

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre