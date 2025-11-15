Presidente Petro lamentó la muerte de los seis menores reclutados por las disidencias de las FARC en medio de un operativo del Ejército

Este sábado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó el fallecimiento de seis menores reclutados por las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC en el bombardeo que ordenó en las últimas horas.

Desde su cuenta en la red social de X, el mandatario colombiano respondió al comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo en la que pidió un pronunciamiento sbre la muerte de los menores.

El jefe de Estado comentó: “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad”.

“Pero si se dejó avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros”, añadió.

El líder de Pacto Histórico aseveró que quizás “hoy la crítica que me harían es porque deje emboscar a los soldados”.

“Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida. Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, puntualizó.

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que los seis menores reclutados por la disidencia de la extinta guerrilla murieron durante el bombardeo más letal ordenado por el mandatario.

En medio de críticas preelectorales y presiones de Estados Unidos contra el mandatario para que detenga el narcotráfico, Petro ha intensificado la ofensiva contra los grupos armados con bombardeos que en la última semana dejaron 28 muertos.

Los menores fallecieron en un bombardeo anunciado el martes contra un campamento de las disidencias de la extinta guerrilla FARC en el departamento del Guaviare, al sur del país.

"Todo esto es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares", dijo la Defensora del Pueblo, Iris Marín.

La defensora responsabilizó a la guerrilla al mando del hombre más buscado del país, alias Iván Mordisco.

Sin embargo también aseguró que "las fuerzas militares deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los niños" bajo principios internacionales que "obligan a evaluar muy cuidadosamente los medios y métodos de guerra para evitar daños desproporcionados o innecesarios".

El martes el Ejército informó sobre el "rescate" de tres menores de edad en manos de la guerrilla. Medios locales habían adelantado la posible muerte de menores en las operaciones.

Ante esto, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró: “Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Lo que mata no es la edad, es el arma en sí”.