Ocho policías murieron y otras ocho personas resultaron heridas luego de que un helicóptero de la Policía fuera derribado en Colombia

Un helicóptero de la Policia de Colombia fue derribado este jueves en el municipio de Amalfi, en Antioquia, según informaron las autoridades, entre ellos, el presidente Gustavo Petro y el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón.

Según confirmó el mandatario colombiano, ocho miembros de la Policía murieron y otras ocho personas resultaron heridas tras el ataque de un grupo criminal que derribó la aeronave, aparentemente por medio de un dron cargado con explosivos.

VEA TAMBIÉN Varias personas resultaron heridas tras fuerte explosión cerca a Base Aérea de Cali o

El atentado se perpetró mientras la Policía Nacional se encontraba realizando erradicación de cultivos ilícitos de manera manual en la zona cuando se presentaron enfrentamientos con grupos delictivos de la zona.

El presidente Petro aseguró que la autoría del hecho se atribuye al llamado Frente 36 del EMC, disidencia de las Farc.

“Durante un operativo contra el narcotráfico nuestra Policia de Colombia fue atacada por el cartel del Clan del Golfo, causando el incendio de un helicóptero y afectación crítica a nuestros policías. En referencia a este ataque, todas las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía fueron desplegadas para garantizar la extracción del personal en tierra, brindar apoyo aéreo y neutralizar a los criminales responsables”, indicó el jefe de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez.

VEA TAMBIÉN Helicóptero de la Policía Nacional fue derribado en el municipio colombiano de Amalfi por un dron o

Inicialmente, el presidente Gustavo Petro había informado que el ataque se dio como una retaliación a la incautación de tonelada y media de cocaína del Clan del Golfo en las últimas horas.

“Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del clan del golfo en Urabá y su reacción sucede en la zona, en la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derrumbar un helicóptero de la policía, con hasta el momento un técnico muerto. La reacción de la FAC ha sido inmediata”, indicó.