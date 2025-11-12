NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Presos políticos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, advierte que el uso sistemático de la prisión con fines políticos se ha convertido en una herramienta de represión y control en Venezuela.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

En entrevista para el programa La Tarde de NTN24, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal y abogado especialista en derechos humanos, denunció que el régimen de Nicolás Maduro mantiene a más de 800 presos políticos en el país.

o

Romero señaló que en Venezuela “los presos políticos son parte de la política, en este caso del Estado. Observamos que se usan para intimidar, para excluir a personas del juego político o incluso utilizan a los extranjeros como fichas de negociación”, afirmó.

De acuerdo con Foro Penal, los métodos de represión del régimen venezolano se han intensificado en los últimos años con patrones que incluyen detenciones sin orden judicial, incomunicación prolongada, torturas y criminalización de disenso político.

Romero aseguró que “el gobierno venezolano ha sido eficiente en el uso (de presos políticos) y por eso lo continúa usando, y por eso ya ni si quiera podemos decir que los presos políticos son un costo político para estos regímenes, sino más bien un beneficio”.

o

Asimismo, el director de la ONG reiteró que la represión en el país “sigue incrementando”. Según sus registros más de 15.000 personas han sido detenidas arbitrariamente desde 2024, y la mayoría de estos casos responden a actos de “venganza" o "sanción” contra dirigentes políticos.

Temas relacionados:

Presos políticos

Militares presos

Régimen de Maduro

Regimen chavista

Censura

Política

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El portaviones Gerald Ford aumenta las capacidades de ataques con aviones a objetivos terrestres en Venezuela”: profesor del Colegio de Guerra de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué está dividida la derecha en Chile de cara a las elecciones presidenciales de este domingo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estados Unidos dice 'esta es nuestra zona'": experto en temas de seguridad y asuntos militares sobre llegada de portaviones USS Gerald R. Ford al Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué esperar del referéndum y consulta popular que votarán los ecuatorianos el domingo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Crisis entre Estados Unidos y Venezuela - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es imposible que las Fuerzas Armadas de Venezuela puedan contra esta Armada que está frente a sus aguas": Jim Shedd, exagente de la DEA, sobre despliegue de EE.UU. en el Caribe

Diálogo Presidencial de IDEA (EFE)
Grupo IDEA

Líderes latinoamericanos se reúnen para el décimo Diálogo Presidencial de IDEA bajo el lema "América Latina y el fin de sus dictaduras"

Gustavo Petro

“Gustavo Petro quiere entregar a los colombianos en manos de los criminales”: Marta Lucía Ramírez

José María Aznar, expresidente del gobierno español | Foto: EFE
José María Aznar

"No solo es para luchar contra el narcotráfico sino para provocar un cambio de régimen en Venezuela": José María Aznar sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

Donald Trump/ Jeffrey Epstein -Fotos AFP
Caso Epstein

Sale a la luz nueva información revelada por demócratas que vuelve a vincular a Donald Trump con caso Epstein: la Casa Blanca respondió

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Donald Trump y Gustavo Petro - EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Cancillería de Colombia "rechaza las declaraciones ofensivas y desobligantes" de Trump contra el presidente Gustavo Petro

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Donald Trump y Gustavo Petro - EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Cancillería de Colombia "rechaza las declaraciones ofensivas y desobligantes" de Trump contra el presidente Gustavo Petro

Gianni Infantino presidente de la FIFA y su compromiso con la FBF en su centenario - Foto: EFE
Gianni Infantino

El presidente de la FIFA se comprometió a llevar un Mundial a país sudamericano por fuera de la organización de la copa del 2030

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Foto de AFP
Benjamín Netanyahu

Tras liberación de rehenes en Gaza, Netanyahu vuelve al tribunal en su proceso por presunta corrupción

Desapariciones forzadas

16 militares venezolanos procesados por "traición" a Maduro se encuentran desaparecidos

Mbappé | Foto: EFE
Mbappé

Mbappé es galardonado con la Bota de Oro tras consagrarse como el máximo goleador en Europa: "Quiero seguir haciendo historia"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre