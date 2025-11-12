En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

En entrevista para el programa La Tarde de NTN24, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal y abogado especialista en derechos humanos, denunció que el régimen de Nicolás Maduro mantiene a más de 800 presos políticos en el país.

Romero señaló que en Venezuela “los presos políticos son parte de la política, en este caso del Estado. Observamos que se usan para intimidar, para excluir a personas del juego político o incluso utilizan a los extranjeros como fichas de negociación”, afirmó.

De acuerdo con Foro Penal, los métodos de represión del régimen venezolano se han intensificado en los últimos años con patrones que incluyen detenciones sin orden judicial, incomunicación prolongada, torturas y criminalización de disenso político.

Romero aseguró que “el gobierno venezolano ha sido eficiente en el uso (de presos políticos) y por eso lo continúa usando, y por eso ya ni si quiera podemos decir que los presos políticos son un costo político para estos regímenes, sino más bien un beneficio”.

Asimismo, el director de la ONG reiteró que la represión en el país “sigue incrementando”. Según sus registros más de 15.000 personas han sido detenidas arbitrariamente desde 2024, y la mayoría de estos casos responden a actos de “venganza" o "sanción” contra dirigentes políticos.