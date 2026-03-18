José Luis Rodríguez Zapatero aplaude que el régimen venezolano reconozca “errores” y hace un pedido a EE. UU.

El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a Venezuela para promover la ley de amnistía del régimen y en presencia del presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, celebró que se reconozcan los “errores” del país.

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“La amnistía hace que vivamos y sintamos un país compartido. Es el perdón y la reconciliación y el reconocimiento del otro”, dijo Zapatero, sin embargo, la ley de amnistía que promueve el español mantiene denuncias de organizaciones de derechos humanos porque más de 500 presos políticos siguen en prisión.

Cabe resaltar que incluso en los últimos días, tribunales del régimen de Venezuela han rechazado aplicar la amnistía a dirigentes vinculados a la oposición como Perkins Rocha, cercano a María Corina Machado.

En ese contexto, Zapatero dijo que mantiene una “esperanza fundada y cierta” en el futuro de la nación, recalcando que deben persistir “en el diálogo con muchos venezolanos de oposición y de Gobierno”.

“Esta va a ser una referencia, primero, porque no hay precedentes de una aprobación tan rápida y de una aplicación tan rápida”, dijo y felicitó a Delcy Rodríguez por su “iniciativa unilateral” en lo que aseguró “hay futuro” sobre la ley de amnistía.

Por otra parte, se refirió a Washington y dijo que “si quieren a esa Venezuela estable por la que hablan, que ayuden a la economía y Venezuela será siempre un amigo leal de Estados Unidos, que ayuden”, resaltó.

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En las mismas declaraciones de Zapatero, Jorge Rodríguez arremetió contra un alto funcionario de la ONU y lo señaló como “enemigo de Venezuela”.

Sin embargo, Zapatero insistió que “no hay lugar ya ni para el odio ni para el rencor, la Venezuela de hoy solo espera reconciliación, confianza y convivencia (…) a los países le dientan muy bien las palabras que intentan aproximar (…) las palabras que trasmiten odio, ira le sientan muy mal”, concluyó.