Josefina Klinger: Resistencia y vida en el corazón del Pacífico colombiano

Según el informe de Global Witness, Entre 2012 y 2022, más de 1.700 líderes fueron asesinados en Colombia, y en 2023 el país volvió a liderar la lista mundial con 79 homicidios. En medio de este escenario, Josefina Klinger se ha convertido en una de las voces más firmes por la protección de la vida en el Pacífico colombiano.

Promotora de la Fundación Mano Cambiada, Klinger lidera desde hace más de 15 años un modelo de ecoturismo comunitario en Nuquí, departamento del Chocó, uno de los territorios más biodiversos y al mismo tiempo más vulnerables del país, “diseñamos un modelo que ha permitido que la gente aprenda a narrar distinto, que cambie el imaginario de pobreza y empiece a asumir su riqueza desde la biodiversidad”.

VEA TAMBIÉN Alto precio de alimentos, conflictos y efectos del cambio climático afectan seguridad alimentaria o

Su labor le ha valido múltiples reconocimientos, como el Premio al Coraje 2022, otorgado por su valentía y persistencia frente a las amenazas que ha recibido, “Cuando un sicario te busca, es porque hubo una configuración previa en el territorio y a veces, esa configuración ha tenido la complicidad de algunos de nosotros”, sostiene.

Además del impacto ambiental, la lideresa señala que los territorios del Pacífico enfrentan una amenaza silenciosa: el avance de economías ilegales como el narcotráfico y la minería informal.

VEA TAMBIÉN Esperanza en el mar: señales de recuperación tras décadas de amenaza de las tortugas marinas o

De acuerdo con Klinger, aunque en Nuquí no hay presencia directa de estas actividades, la región es un corredor estratégico, “toda economía, sea legal o ilegal, tiene un impacto social demostrativo, y a quien más afecta es a los jóvenes y a los niños”, explica.

Klinger también afirmó que “La tragedia no es solo ambiental, es también social, hemos puesto el dinero en el centro, lo material en el centro, y eso ha roto los valores y principios que antes guiaban nuestras comunidades”.

Aunque reconoce que la situación en la región es compleja, no pierde la esperanza, “no la tenemos fácil, pero tampoco imposible, lo importante es que cada quien, desde su frecuencia, vibre por la vida, hay que seguir persistiendo”.