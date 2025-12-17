NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Juez

Juez colombiana Vivian Polanía fue hallada sin vida en su apartamento junto a su hijo de dos meses

diciembre 17, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Cinta que bloquea el paso - Foto Canva de referencia
Cinta que bloquea el paso - Foto Canva de referencia
Los motivos de su deceso, cabe resaltar, aún no han sido detallados por las autoridades.

La juez penal municipal colombiana Vivian Polanía fue hallada sin vida este miércoles en su apartamento en Cúcuta, Norte de Santander, al noreste de Colombia, junto a su hijo de dos meses en su apartamento, según han informado varios medios locales.

Los motivos de su deceso, cabe resaltar, aún no han sido detallados por las autoridades, que se encuentran en el lugar de los hechos para adelantar las acciones pertinentes.

o

Las autoridades también notificaron que la familia de la jurista, radicada en Bogotá, ya estaba al tanto de la tragedia y se encontraban camino a Cúcuta.

Polanía trabajaba como jueza primera de control de garantías de Cúcuta y había ocupado distintos cargos judiciales en el país, desde donde se empeñó en combatir el crimen organizado.

La abogada también tenía una alta presencia en redes sociales, donde su nombre solía generar controversia por distintas actividades que fueron criticadas también desde algunos sectores políticos.

En febrero de este año, por ejemplo, Polanía fue absuelta luego haber sido señalada por un fiscal de pronunciar expresiones despectivas durante audiencias judiciales en 2022.

Otras audiencias a cargo de Polanía durante su carrera reciente incluyeron la de Alejandro José Arias, alias 'El Cojo', señalado de ser el asesino del veedor ciudadano Jaime Vásquez.

o

A falta de que se confirmen las causas del fallecimiento de Polanía, Colombia continúa enfrentando una ola de violencia política que se ha expandido hacia otros sectores, marcada principalmente por el magnicidio contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Temas relacionados:

Juez

Cúcuta

Norte de Santander

Muerte

Autoridades colombianas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se admira la coherencia de María Corina, siempre ha manejado el mismo discurso": palabras de la periodista Salud Hernández sobre la agenda de la Premio Nobel de Paz en Oslo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué impacto tiene acuerdo militar de Estados Unidos con país sudamericano en medio de presión sobre régimen de Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y Lula da Silva (EFE)
Luiz Inácio Lula Da Silva

Presidencia de Brasil confirma que Luiz Inácio Lula da Silva conversó telefónicamente con Nicolás Maduro

Jeannette Jara | Foto AFP
Chile

"La democracia habló fuerte y claro": Jeannette Jara reconoce su derrota en las elecciones presidenciales de Chile

el secretario de Guerra, Pete Hegseth,
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario de Guerra se pronunció sobre despliegue de EE. UU.: "Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Shakira, Sasha y Milan Piqué | Foto: EFE
Shakira

La cualidad que Shakira atribuye a sus hijos gracias a su expareja Gerard Piqué

Nicolás Maduro y Lula da Silva (EFE)
Luiz Inácio Lula Da Silva

Presidencia de Brasil confirma que Luiz Inácio Lula da Silva conversó telefónicamente con Nicolás Maduro

Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
Mundial 2026

La estrella del fútbol que quiere regresar del retiro de su selección para jugar el Mundial 2026

Álvaro 'Chino' Recoba - Foto AFP/ Bandera Venezuela - Foto Canva
Fútbol venezolano

El uruguayo 'Chino' Recoba asume en Venezuela su primer reto internacional como director técnico

Jeannette Jara | Foto AFP
Chile

"La democracia habló fuerte y claro": Jeannette Jara reconoce su derrota en las elecciones presidenciales de Chile

el secretario de Guerra, Pete Hegseth,
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario de Guerra se pronunció sobre despliegue de EE. UU.: "Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano"

Sorteo del Mundial en Washington - Foto AFP
Mundial 2026

Partido inaugural del Mundial 2026 será el mismo de una edición reciente: estos son los primeros duelos del certamen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre