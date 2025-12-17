Juez colombiana Vivian Polanía fue hallada sin vida en su apartamento junto a su hijo de dos meses

La juez penal municipal colombiana Vivian Polanía fue hallada sin vida este miércoles en su apartamento en Cúcuta, Norte de Santander, al noreste de Colombia, junto a su hijo de dos meses en su apartamento, según han informado varios medios locales.

Los motivos de su deceso, cabe resaltar, aún no han sido detallados por las autoridades, que se encuentran en el lugar de los hechos para adelantar las acciones pertinentes.

Las autoridades también notificaron que la familia de la jurista, radicada en Bogotá, ya estaba al tanto de la tragedia y se encontraban camino a Cúcuta.

Polanía trabajaba como jueza primera de control de garantías de Cúcuta y había ocupado distintos cargos judiciales en el país, desde donde se empeñó en combatir el crimen organizado.

La abogada también tenía una alta presencia en redes sociales, donde su nombre solía generar controversia por distintas actividades que fueron criticadas también desde algunos sectores políticos.

En febrero de este año, por ejemplo, Polanía fue absuelta luego haber sido señalada por un fiscal de pronunciar expresiones despectivas durante audiencias judiciales en 2022.

Otras audiencias a cargo de Polanía durante su carrera reciente incluyeron la de Alejandro José Arias, alias 'El Cojo', señalado de ser el asesino del veedor ciudadano Jaime Vásquez.

A falta de que se confirmen las causas del fallecimiento de Polanía, Colombia continúa enfrentando una ola de violencia política que se ha expandido hacia otros sectores, marcada principalmente por el magnicidio contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.