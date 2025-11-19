NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Fútbol venezolano

El uruguayo 'Chino' Recoba asume en Venezuela su primer reto internacional como director técnico

noviembre 19, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Álvaro 'Chino' Recoba - Foto AFP/ Bandera Venezuela - Foto Canva
Recoba es también recordado por haberse desempeñado en la posición de mediocampista ofensivo con la selección de Uruguay y clubes de renombre como el Inter de Milán.

El entrenador uruguayo Álvaro 'Chino' Recoba asumirá en Venezuela su primer reto internacional como director técnico, pues también es recordado por haber jugado como mediocampista ofensivo y haber conformado la selección de Uruguay entre 1995 y 2007.

Tras debutar como entrenador con el Nacional de Montevideo —escuadra en la que también actuó como jugador— en octubre de 2023, los comandó hasta mediados de 2024 sin ganar ningún gran trofeo.

Ahora, y tras haber labrado una carrera futbolística recordada por la afición del fútbol sudamericano, e incluso europeo, Recoba llegará a Venezuela con un nuevo reto desde el banquillo.

Y es que este miércoles se confirmó que el estratega uruguayo tuvo su primera salida como DT desde Uruguay hasta Venezuela para dirigir al Deportivo Táchira, club que es considerado como el más exitoso del fútbol venezolano durante el último lustro.

Recoba, de 49 años, sustituirá al adiestrador venezolano Édgar Pérez Greco, quien fue despedido recientemente y llevó al equipo a ganar la liga de Venezuela en 2024.

"Un histórico de Uruguay al más grande de Venezuela", dijo el Táchira en una publicación en redes sociales. "Estamos seguros de que escribirás una página gloriosa en el aurinegro, siguiendo el histórico legado de fundadores, jugadores y técnicos charrúas que enaltecieron nuestro club", agregó la institución.

'El Chino', cabe recordar, se retiró como futbolista en marzo de 2016 tras un extenso camino que lo llevó a La Celeste y a defender elencos italianos como el Inter de Milán, Torino y Venezia, entre otros.

El seleccionador expresó su felicidad por la contratación y confirmó que empezará a trabajar con el equipo en la primera semana de diciembre.

Pidió "no quedarse con la imagen del buen jugador que pude haber sido", pues su intención es que su trabajo "convenza que también" es "buen entrenador", expresó en una entrevista con una emisora local.

Recoba asumirá un equipo que cerró este año sin conquistas, aunque había ganado tres de los últimos cuatro campeonatos locales.

Aunque no tiene opciones de ganar la estrella de 2025, Táchira todavía tiene posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana de 2026.

El fichaje del director técnico uruguayo al club de Venezuela se da en un momento de alta tensión entre la afición en general, que critica fuertemente a la Federación del Fútbol Venezolano (FVF) desde la eliminación de La Vinotinto para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La selección venezolana cayó fuertemente como local contra Colombia en el último partido clasificatorio que, de haber ganado o empatado, le daba el cupo al repechaje mundialista, que le fue arrebatado por una Bolivia imperiosa que se impuso contra Brasil en El Alto.

Los seguidores del balompié en Venezuela han tenido una seguidilla de decepciones con su combinado nacional y esperan recuperar su interés por el fútbol en un país donde también predomina el béisbol como deporte principal.

