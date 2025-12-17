Terror en el Cauca por ataques de guerrilleros de disidencias de las Farc: policías resistieron 8 horas de atentados y pobladores fueron desplazados

Terror en el municipio de Buenos Aires, en el departamento colombiano del Cauca, tras devastadores ataques de guerrilleros contra la fuerza pública.

“La Policía Nacional de Colombia rechaza de manera categórica los ataques indiscriminados perpetrados por las disidencias armadas contra la población del municipio de Buenos Aires, Cauca”, aseguró el general William Rincón, director de la Policía

Los hechos ocurrieron desde las 06:00 cuando se registró un ataque terrorista atribuido al Estado Mayor Central, también conocido como las disidencias de alias “Iván Mordisco”, contra la población del municipio.

VEA TAMBIÉN El grupo guerrillero ELN anunció paro armado de 72 horas en “protesta contra el plan neocolonial de Trump” o

Los ataques se ejecutaron mediante el lanzamiento de artefactos explosivos contra las instalaciones de la Estación de Policía.

Según reporta la Policía, en los primeros minutos del ataque, los delincuentes habrían lanzado aproximadamente 20 artefactos explosivos contra la unidad policial.

“Como consecuencia del ataque indiscriminado, se presentaron afectaciones a la población civil, lo que obligó a varios habitantes a abandonar sus viviendas de manera preventiva”, añadió el comunicado.

Fueron más de 8 horas que los uniformados soportaron los crueles ataques de este grupo terrorista: “las acciones armadas contra la Estación de Policía se extendieron hasta aproximadamente las 14:00 horas”.

El ataque fue perpetrado por cerca de un centenar de delincuentes, organizados en cuatro comisiones.

Por su parte, la Policía Nacional contó con el apoyo de las Fuerzas Militares, mediante despliegue terrestre y aéreo, para repeler el accionar violento.

Durante la huida, los delincuentes abandonaron al menos cinco cilindros y una volqueta, “los cuales se encuentran en proceso de verificación para establecer si están acondicionados con explosivos”.

Asimismo, los terroristas intentaron incendiar las instalaciones policiales con policías en su interior, así como algunas viviendas, como un acto desesperado para causar daño a la población.

VEA TAMBIÉN Atentado del ELN en Cali cobra la vida de dos policías o

En el hecho resultaron heridos cinco uniformados de la Policía.

Tras esto, la Policía de Colombia emitió un comunicado reiterando su firme compromiso contra los criminales:

“La violencia no doblegará a la Policía Nacional ni al Estado colombiano. Los ataques con explosivos y las acciones indiscriminadas contra la población civil confirman el carácter terrorista de los grupos armados ilegales”, señaló.

Y agregó: “a los ciudadanos del Cauca: no están solos. La Policía Nacional actúa con legalidad, profesionalismo y respeto absoluto por los derechos humanos”.