NTN24
Domingo, 14 de diciembre de 2025
Domingo, 14 de diciembre de 2025
Chile

"La democracia habló fuerte y claro": Jeannette Jara reconoce su derrota en las elecciones presidenciales de Chile

diciembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Jeannette Jara | Foto AFP
Jeannette Jara | Foto AFP
Ante la victoria de José Antonio Kast, la exministra lo felicito y dedicó unas palabras a quienes la apoyaron.

El candidato de derecha José Antonio Kast se convirtió este domingo en el nuevo presidente de Chile al vencer a la izquierdista Jeannette Jara en un balotaje en el que logró una importante diferencia.

Cuando el conteo de mesas superaba el 80%, José Antonio Kast alcanzaba una ventaja de casi el 20% de los votos frente a Jeannette Jara.

o

Jara, quien fue ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric, reconoció su derrota poco más de una hora y media después de que cerraran las urnas.

"La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito por el bien de Chile", dijo.

"A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", agregó la candidata.

Temas relacionados:

Chile

Elecciones Presidenciales

José Antonio Kast

Gobierno de Chile

Jeannette Jara

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así funciona el FIFA Pass, el innovador proceso para acelerar la entrada a EE. UU. para el Mundial 2026

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
María Corina Machado

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

¿Giro a la derecha en Chile? José Antonio Kast se perfila como el favorito para la segunda vuelta electoral del domingo

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 que la extracción de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Conversaciones entre EE.UU. y Ucrania | Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

EE. UU. y Ucrania avanzan en conversaciones para poner fin al conflicto con Rusia: Marco Rubio se reunió con funcionarios de Zelenski

Foto: Departamento de Seguridad Nacional (@DHSgov)
Guardia Costera

EE. UU. compartió impactante video de la Guardia Costera interceptando un bote con varias toneladas de cocaína en el pacífico: "la mayor interdicción en altamar en más de 18 años"

Rick Scott y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Rick Scott

“Rick Scott sabe cosas que nosotros no y por eso se atreve a decir cuándo Maduro abandonará el poder”: capitán del navío venezolano en retiro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
América Latina | Foto Canva
América Latina

América Latina y el Caribe alcanzan su nivel más bajo de pobreza monetaria, según organismo de la ONU

MetLife Stadium - Foto EFE
FIFA

"Traición monumental": grupo de hinchas le pide a la FIFA detener la venta de entradas para el Mundial ante precios que se acercan a los 7.000 dólares

Conversaciones entre EE.UU. y Ucrania | Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

EE. UU. y Ucrania avanzan en conversaciones para poner fin al conflicto con Rusia: Marco Rubio se reunió con funcionarios de Zelenski

Yeferson Soteldo, jugador venezolano de Fluminense y La Vinotinto - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

Gol de jugador de La Vinotinto tras más de un año de sequía genera reacciones: "Cuando se dedica a jugar fútbol y no a hacer TikToks, la rompe"

Cristiano Ronaldo/ James Rodríguez - Foto AFP
Mundial 2026

Así quedaron definidos los grupos para el Mundial 2026 en el que Colombia se medirá a la Portugal de Cristiano Ronaldo por primera vez en la historia

Foto: Departamento de Seguridad Nacional (@DHSgov)
Guardia Costera

EE. UU. compartió impactante video de la Guardia Costera interceptando un bote con varias toneladas de cocaína en el pacífico: "la mayor interdicción en altamar en más de 18 años"

Daddy Yankee | Foto: EFE
Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló que estuvo a punto de morir: “Se supone que yo no estuviera aquí”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre