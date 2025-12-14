"La democracia habló fuerte y claro": Jeannette Jara reconoce su derrota en las elecciones presidenciales de Chile

El candidato de derecha José Antonio Kast se convirtió este domingo en el nuevo presidente de Chile al vencer a la izquierdista Jeannette Jara en un balotaje en el que logró una importante diferencia.

Cuando el conteo de mesas superaba el 80%, José Antonio Kast alcanzaba una ventaja de casi el 20% de los votos frente a Jeannette Jara.

Jara, quien fue ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric, reconoció su derrota poco más de una hora y media después de que cerraran las urnas.

"La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito por el bien de Chile", dijo.

"A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", agregó la candidata.