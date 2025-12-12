NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Mundial 2026

La estrella del fútbol que quiere regresar del retiro de su selección para jugar el Mundial 2026

diciembre 12, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
El futbolista había anunciado su retiro internacional tras el mundial de Qatar y en una reciente entrevista declaró que, si lo llama, reconsideraría su decisión.

El delantero Karim Benzema no cierra las puertas a un regreso a la selección de Francia, a pesar de que había anunciado su retiro internacional tras el Mundial de 2022.

"Si me dices que vaya con la selección de Francia para jugar un Mundial y yo te digo que no, soy un mentiroso. Yo soy un futbolista. Así que juego al fútbol. Cuando me llaman, voy, juego", dijo el atacante en una entrevista con el diario francés L'Equipe publicada el jueves.

o

"Me gusta el fútbol y me gusta ganar. Me gustan los trofeos. Es lo que más me importa. Si me llaman a la selección, voy para jugar al fútbol. Y ahí se acaba", explicó el jugador del Al Ittihad saudí.

Las declaraciones del exatacante del Real Madrid, de 37 años, tienen lugar a seis meses del comienzo de la Copa del Mundo de 2026 organizada en Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio-19 de julio).

"Aquí hablamos de un Mundial. Evidentemente, no son cosas ante las que haya que decir: 'No, no me apetece'. Porque es mentir decir: 'No, no me apetece jugar un Mundial'", añadió el Balón de Oro 2022.

La carrera internacional de Benzema ha tenido numerosos altibajos bajo la era del seleccionador francés, Didier Deschamps.

o

Fue apartado de la Eurocopa 2016 debido a su implicación en el caso del "sex tape" de Mathieu Valbuena, por el que fue condenado en 2021 a un año de prisión suspendida por complicidad en intento de chantaje. Luego fue repescado por el DT para la Euro de 2021.

La exestrella merengue tuvo que renunciar después in extremis al Mundial de Catar en 2022 y abandonó el grupo justo antes del debut de los Bleus debido a una lesión muscular sufrida durante un entrenamiento en Doha.

Al día siguiente de la derrota de Francia en la final ante Argentina, anunció que ponía fin a su aventura con la selección y retomó rápidamente los entrenamientos.

No dudó además en arremeter contra Deschamps en las redes sociales con términos enigmáticos, desatando una controversia sobre las causas de su apartamiento.

Preguntado por L'Équipe sobre este abrupto final, Benzema no quiso alimentar la polémica con el seleccionador galo.

"Yo no estoy aquí para hablar de esas cosas. Y no estoy aquí para volver sobre eso... Ya está, se acabó. ¿Vamos a hablar de esta historia durante treinta años? No estoy aquí para seguir alimentando la polémica. Para mí es pasado. Pasemos a otra cosa", señaló.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Karim Benzema

Fútbol

Selección de Francia

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? ¿Aviones de combate F18 de EEUU escoltaron su salida?

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Foto de referencia (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

“María Corina ha logrado darle un sentido a la resistencia democrática venezolana”: sociólogo sobre la entrega del Premio Nobel de Paz

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Más de Deportes

Ver más
Miguel Cabrera, exbeisbolista venezolano / Guante, bate y pelotas de béisbol - Fotos: EFE / Pexels
Miguel Cabrera

El béisbol venezolano a la expectativa por pelotero estrella que podría volver del retiro para jugar con la 'novena' de sus amores en la LVBP

Hay un par de equipos interesados en Jhon Arias - Foto: AFP
Jhon Arias

Estos son los equipos que buscarían fichar al volante colombiano Jhon Arias quien no ha podido exponer su máximo nivel en Inglaterra

Lionel Messi se proclamó con el Inter Miami de la MLS 2025 - Foto: EFE
Lionel Messi

"Desde que llegué soñaba con este día": Lionel Messi tras su título con el Inter Miami en la MLS

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

Petro invita a colombianos en Venezuela a llenar formulario “para estar en comunicación en estos momentos difíciles”

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Israel

Israel acusa al régimen de Venezuela de ser el "vínculo" de Hezbolá, Hamás y los hutíes en Sudamérica

Venezuela - Canva
Trinidad y Tobago

Estados Unidos está instalando un radar a pocos kilómetros de Venezuela para "mejorar la vigilancia"

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

Exjefe de campaña de María Corina Machado descarta posibilidad de que la líder de la democracia en Venezuela elija "el exilio" tras recibir el Nobel de la Paz

Miguel Cabrera, exbeisbolista venezolano / Guante, bate y pelotas de béisbol - Fotos: EFE / Pexels
Miguel Cabrera

El béisbol venezolano a la expectativa por pelotero estrella que podría volver del retiro para jugar con la 'novena' de sus amores en la LVBP

Nicolás Maduro/ Tropas estadounidenses - Fotos AFP y @Southcom en X
Despliegue militar de Estados Unidos

"El tiempo se agota": experto explica por qué Estados Unidos podría usar todos sus activos militares contra Maduro y el Cartel de los Soles

Hay un par de equipos interesados en Jhon Arias - Foto: AFP
Jhon Arias

Estos son los equipos que buscarían fichar al volante colombiano Jhon Arias quien no ha podido exponer su máximo nivel en Inglaterra

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre