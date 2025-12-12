La estrella del fútbol que quiere regresar del retiro de su selección para jugar el Mundial 2026

El delantero Karim Benzema no cierra las puertas a un regreso a la selección de Francia, a pesar de que había anunciado su retiro internacional tras el Mundial de 2022.

"Si me dices que vaya con la selección de Francia para jugar un Mundial y yo te digo que no, soy un mentiroso. Yo soy un futbolista. Así que juego al fútbol. Cuando me llaman, voy, juego", dijo el atacante en una entrevista con el diario francés L'Equipe publicada el jueves.

"Me gusta el fútbol y me gusta ganar. Me gustan los trofeos. Es lo que más me importa. Si me llaman a la selección, voy para jugar al fútbol. Y ahí se acaba", explicó el jugador del Al Ittihad saudí.

Las declaraciones del exatacante del Real Madrid, de 37 años, tienen lugar a seis meses del comienzo de la Copa del Mundo de 2026 organizada en Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio-19 de julio).

"Aquí hablamos de un Mundial. Evidentemente, no son cosas ante las que haya que decir: 'No, no me apetece'. Porque es mentir decir: 'No, no me apetece jugar un Mundial'", añadió el Balón de Oro 2022.

La carrera internacional de Benzema ha tenido numerosos altibajos bajo la era del seleccionador francés, Didier Deschamps.

Fue apartado de la Eurocopa 2016 debido a su implicación en el caso del "sex tape" de Mathieu Valbuena, por el que fue condenado en 2021 a un año de prisión suspendida por complicidad en intento de chantaje. Luego fue repescado por el DT para la Euro de 2021.

La exestrella merengue tuvo que renunciar después in extremis al Mundial de Catar en 2022 y abandonó el grupo justo antes del debut de los Bleus debido a una lesión muscular sufrida durante un entrenamiento en Doha.

Al día siguiente de la derrota de Francia en la final ante Argentina, anunció que ponía fin a su aventura con la selección y retomó rápidamente los entrenamientos.

No dudó además en arremeter contra Deschamps en las redes sociales con términos enigmáticos, desatando una controversia sobre las causas de su apartamiento.

Preguntado por L'Équipe sobre este abrupto final, Benzema no quiso alimentar la polémica con el seleccionador galo.

"Yo no estoy aquí para hablar de esas cosas. Y no estoy aquí para volver sobre eso... Ya está, se acabó. ¿Vamos a hablar de esta historia durante treinta años? No estoy aquí para seguir alimentando la polémica. Para mí es pasado. Pasemos a otra cosa", señaló.