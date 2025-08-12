¿Jugada política o verdadera inseguridad? Expertos analizan el despliegue de la Guardia Nacional en Washington ordenado por Trump

El presidente Donald Trump anunció este lunes que las autoridades federales asumirán el control de la seguridad de la capital de Estados Unidos y desplegará a la Guardia Nacional para "limpiarla" de la delincuencia de las "pandillas violentas".

A pesar de que las cifras oficiales dan cuenta de una disminución de los delitos violentos en Washington, los republicanos aseguran que esta ciudad gobernada por los demócratas tiene índices elevados de delincuencia y de personas sin techo.

Más de 800 guardias fueron desplegados por las calles de Washington con el objetivo de reducir la criminalidad en ese estado.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que se “llevaron a cabo 23 arrestos en total por intentos de homicidio, amenazas con armas de fuego, entre otros delitos”.

Los periodistas Joan Guirado y Cristóbal Vásquez analizaron este tema en Club de Prensa Washington.

“Hay imágenes terriblemente desagradables que producen temor (...) son necesarias esas medidas”, dijo Guirado. “Se ha actuado con cierta impunidad durante varios años en la capital”, añadió.

Por el contrario, Cristobal Vasquéz indicó que “esa percepción de seguridad se empuja desde el Partido Republicano para mostrar una crisis inexistente”.

“Las cifras demuestran exactamente lo opuesto, la criminalidad en la ciudad llega a su nivel más bajo en los últimos 30 años”, subrayó.