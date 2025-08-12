Trump envía a su subsecretario de Estado para asistir al funeral de Miguel Uribe: “Viajo a Bogotá para mostrar nuestra intensa preocupación”

El féretro en donde reposan los restos del senador y precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay llegó al Congreso en donde está dispuesta una emotiva cámara ardiente en su honor. "Paz en su tumba" fueron las palabras que antecedieron al solemne ingreso en el que se vio a varias personas agitar pañuelos blancos.

La cámara ardiente en honor a Miguel Uribe Turbay, asesinado tras ser baleado mientras realizaba un mitin político al occidente de la capital del país, estará presente entre este lunes y miércoles.

Al recinto han llegado líderes políticos de todos los sectores y se esperan visitantes desde otros países, como lo confirmó el subsecretario de Estado de Estados Unidos.

En una conversación con Donald Trump Jr., hijo del mandatario estadounidense, en su podcast "Triggered", Christopher Landau confirmó que viajará este martes a la capital colombiana para asistir a las honras fúnebres de Uribe Turbay.

"Viajo a Bogotá para mostrar nuestra intensa preocupación. No se puede tener democracia si básicamente cualquiera que sea de derecha se convierte en sujeto de un intento de asesinato", dijo Landau.

El lunes, horas después de la muerte del senador y precandidato colombiano, Landau envió un sentido mensaje en el que ya hablaba de la "preocupación" del Gobierno Trump sobre la violencia en la región:

"Acabo de enterarme de que, tras luchar por su vida durante más de dos meses tras ser gravemente herido en un mitin de campaña, el senador opositor colombiano Miguel Uribe

ha fallecido a causa de sus heridas", dijo.

Y señaló que, "al igual que muchos otros en Estados Unidos que se preocupan profundamente por Colombia, envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano, y pido a las autoridades colombianas una resolución rápida y transparente de este asesinato político".

"Que Dios descanse en paz a este valiente hombre", sentenció.

Por la misma línea se pronunció Marco Rubio, secretario de Estado, quien fue el primer representante del Gobierno Trump en declarar sobre la muerte de Uribe Turbay:

"Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables", dijo.

A su vez, María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una de las voces más activas desde la unión americana sobre Latinoamérica, también alzó la voz:

"Con muchísima tristeza acompaño a la familia y seres queridos de Miguel Uribe en este momento tan doloroso. Su partida deja un vacío inmenso en quienes lo conocieron y duele profundamente en el corazón de toda Colombia. Miguel fue un líder apasionado, un servidor público íntegro y un colombiano que amó y defendió a su país hasta el último día".