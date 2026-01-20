Otra polémica en la Copa África: Hermano del rey Mohamed VI de Marruecos se negó a entregar el trofeo de campeón a Senegal

La final de la Copa África disputada entre Senegal y Marruecos el pasado domingo 18 de enero estuvo marcada por varias polémicas.

Ahora, 48 horas después de jugarse ese partido decisivo, otra controversia ha tomado alcance mediático: un video en el que se evidencia al Hermano del rey Mohamed VI de Marruecos negarse a entregar el trofeo de campeón a Senegal.

En el audiovisual se observa al príncipe Moulay Richie, familiar del monarca marroquí, mostrar su negativa “sutilmente” ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y el máximo directivo de la federación senegalesa de fútbol, Abdoulaye Fall.

Ante tal situación, Fall fue quien entregó el título a los jugadores del plantel que administra en la mencionada premiación.

Vale apuntar que no hay un protocolo FIFA estricto que obligue al presidente de la federación anfitriona a entregar la Copa de África. No obstante, sobre este caso, muchos fanáticos del ‘deporte rey’, han mencionado en redes sociales, que tanto las autoridades de un país como los organizadores “deben dar el ejemplo de deportividad”.

Sin duda, este tipo de hechos quedarán como una mancha imborrable en un torneo que había sido considerado un éxito rotundo para Marruecos, tanto en lo organizativo como en lo deportivo, a cuatro años de ser coanfitrión del Mundial 2030 junto a España y Portugal.

El escenario estaba listo para que el equipo dirigido por Walid Regragui reafirmara su dominio en el fútbol africano. Marruecos, líder del continente en el ranking FIFA (11°) y semifinalista en el último Mundial, solo debía superar a Senegal en la final jugada en Rabat.

Sin embargo, el respaldo del público local también supuso una presión extra. Las diferencias estallaron cuando, al cierre del tiempo reglamentario, se sancionó un penal a favor de Marruecos instantes después de que se anulara un gol senegalés.

La decisión provocó que varios jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Senegal abandonaran momentáneamente el campo en señal de protesta.

La tensión se trasladó a las tribunas, donde aficionados de los ‘Los Leones de la Teranga' intentaron ingresar al terreno de juego durante casi un cuarto de hora, incluso mientras Brahim Díaz se preparaba para ejecutar el penalti.

Durante la acción desde los ‘12 pasos’, otra insólita situación se registró: Varios recogepelotas de Marruecos, incluso un futbolista marroquí, querían quitarle a la fuerza la toalla a Mendy, portero de Senegal, para que no pudiese secarse los guantes.

Yehvan Diouf, portero suplente de Senegal, plantado cerca del arco, mostró resistencia al pelarse contra todos los marroquís para proteger la toalla.

Después de varios segundos en suspenso, Brahim Díaz erró el penalti al cobrarlo de mala manera a lo ‘Panenka’.

Los disturbios continuaron luego del penalti, pero fueron contenidos con dificultad por el personal de seguridad y las fuerzas del orden. Ya en la prórroga, Pape Gueye anotó el gol decisivo que le dio el título al Senegal liderado por Sadio Mané.

Tras los incidentes, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) advirtió que aplicará sanciones por los “comportamientos inaceptables”, lo que podría afectar la defensa del título senegalés en la próxima Copa de África, que se jugará en Kenia, Tanzania y Uganda.