NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Martes, 20 de enero de 2026
Copa de África

Otra polémica en la Copa África: Hermano del rey Mohamed VI de Marruecos se negó a entregar el trofeo de campeón a Senegal

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
.
En el audiovisual se observa al príncipe Moulay Richie, familiar del monarca marroquí, mostrar su negativa “sutilmente” ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La final de la Copa África disputada entre Senegal y Marruecos el pasado domingo 18 de enero estuvo marcada por varias polémicas.

o

Ahora, 48 horas después de jugarse ese partido decisivo, otra controversia ha tomado alcance mediático: un video en el que se evidencia al Hermano del rey Mohamed VI de Marruecos negarse a entregar el trofeo de campeón a Senegal.

En el audiovisual se observa al príncipe Moulay Richie, familiar del monarca marroquí, mostrar su negativa “sutilmente” ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y el máximo directivo de la federación senegalesa de fútbol, Abdoulaye Fall.

Ante tal situación, Fall fue quien entregó el título a los jugadores del plantel que administra en la mencionada premiación.

Vale apuntar que no hay un protocolo FIFA estricto que obligue al presidente de la federación anfitriona a entregar la Copa de África. No obstante, sobre este caso, muchos fanáticos del ‘deporte rey’, han mencionado en redes sociales, que tanto las autoridades de un país como los organizadores “deben dar el ejemplo de deportividad”.

Sin duda, este tipo de hechos quedarán como una mancha imborrable en un torneo que había sido considerado un éxito rotundo para Marruecos, tanto en lo organizativo como en lo deportivo, a cuatro años de ser coanfitrión del Mundial 2030 junto a España y Portugal.

o

El escenario estaba listo para que el equipo dirigido por Walid Regragui reafirmara su dominio en el fútbol africano. Marruecos, líder del continente en el ranking FIFA (11°) y semifinalista en el último Mundial, solo debía superar a Senegal en la final jugada en Rabat.

Sin embargo, el respaldo del público local también supuso una presión extra. Las diferencias estallaron cuando, al cierre del tiempo reglamentario, se sancionó un penal a favor de Marruecos instantes después de que se anulara un gol senegalés.

La decisión provocó que varios jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Senegal abandonaran momentáneamente el campo en señal de protesta.

La tensión se trasladó a las tribunas, donde aficionados de los ‘Los Leones de la Teranga' intentaron ingresar al terreno de juego durante casi un cuarto de hora, incluso mientras Brahim Díaz se preparaba para ejecutar el penalti.

o

Durante la acción desde los ‘12 pasos’, otra insólita situación se registró: Varios recogepelotas de Marruecos, incluso un futbolista marroquí, querían quitarle a la fuerza la toalla a Mendy, portero de Senegal, para que no pudiese secarse los guantes.

Yehvan Diouf, portero suplente de Senegal, plantado cerca del arco, mostró resistencia al pelarse contra todos los marroquís para proteger la toalla.

Después de varios segundos en suspenso, Brahim Díaz erró el penalti al cobrarlo de mala manera a lo ‘Panenka’.

Los disturbios continuaron luego del penalti, pero fueron contenidos con dificultad por el personal de seguridad y las fuerzas del orden. Ya en la prórroga, Pape Gueye anotó el gol decisivo que le dio el título al Senegal liderado por Sadio Mané.

Tras los incidentes, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) advirtió que aplicará sanciones por los “comportamientos inaceptables”, lo que podría afectar la defensa del título senegalés en la próxima Copa de África, que se jugará en Kenia, Tanzania y Uganda.

Temas relacionados:

Copa de África

Marruecos

Senegal

Fútbol

Gianni Infantino

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro Guerra (AFP)
Régimen venezolano

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Miguel Díaz-Canel y Claudia Sheinbaum (EFE)
Petróleo

“La dependencia de Cuba del petróleo mexicano podría llevar a que Cuba intente influir en los asuntos internos mexicanos, como hizo en Venezuela”: Esteban Román

Foto de referencia del ELN (EFE)
ELN

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Miguel Díaz-Canel
Régimen cubano

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos

"Él es comerciante y no ha tenido ninguna actividad política": esposa de detenido por ser padre de un dirigente de Vente Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Eduard Bello celebra gol ante Brasil por Eliminatorias - Foto: EFE
Fútbol

Eduard Bello, autor de golazo de chilena a Brasil con La Vinotinto en Eliminatorias, fue presentado como nuevo jugador de club colombiano

Emiliano 'Dibu' Martínez encajó insólito gol en la Premier League - Foto: AFP
Dibu Martínez

'Dibu' Martínez encajó insólito gol que valió una dura derrota de local para el Aston Villa en Premier League: "Otra vez dibujado"

Kylian Mbappé, futbolista francés - EFE
Mbappé

Mbappé tras alcanzar récord de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid: "Igualar a mi ídolo es un honor"

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Edmundo González | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”: Edmundo González da su primera declaración tras captura de Nicolás Maduro

Eduard Bello celebra gol ante Brasil por Eliminatorias - Foto: EFE
Fútbol

Eduard Bello, autor de golazo de chilena a Brasil con La Vinotinto en Eliminatorias, fue presentado como nuevo jugador de club colombiano

Guatemala en estado de sitio - Foto referencia: AFP
Guatemala

“Estamos enfrentando estructuras de crimen organizado transnacional; estas ya no son pandillas de barrio”: analista sobre la ola de violencia por las pandillas en Guatemala

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Gobierno de Ucrania confirma que Trump recibirá a Zelenski el domingo en Florida

Canal de Panamá (AFP)
Canal de Panamá

Panamá y Estados Unidos iniciarán el lunes un entrenamiento prolongado para la protección del canal

ELN - Foto AFP
Guerrilla del ELN

ELN anuncia supuesto "cese el fuego unilateral" en Colombia por época de Navidad y arremete contra el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Emmanuel Macron, presidente de Francia (AFP)
Ataque de Estados Unidos en Venezuela

Tras la detención de Maduro, Macrón llamó a María Corina para darle su apoyo y el régimen amenaza con "acciones diplomáticas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre