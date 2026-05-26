Aerolínea de Colombia anuncia nueva conexión aérea entre Bogotá y Maracaibo con 2.500 sillas semanales en frecuencia diaria

La aerolínea colombiana Avianca anunció que oficialmente inició las ventas de su nueva ruta directa entre Bogotá y Maracaibo con lo que conecta importantes ciudades de Venezuela y Colombia.

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De acuerdo con Aviación News, la operación se encuentra sujeta a aprobación gubernamental. Sin embargo, ante una aprobación la operación comenzaría el 28 de agosto de 2026 y contará con una frecuencia diaria utilizando aeronaves Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros.

Asimismo, con la incorporación se sumarían más de 2.500 sillas semanales entre ambos destinos.

Sobre el itinerario, el vuelo AV94 despegará diariamente desde Bogotá a las 15:05 y aterriza en Maracaibo a las 17:40. Posteriormente, el vuelo AV95 partirá desde la ciudad venezolana a las 19:00 para arribar a la capital colombiana a las 19:25.

Con el anuncio, la organización resaltó que mantiene más de seis décadas de presencia en Venezuela y recordó que recientemente reactivo y amplió sus vuelos diarios entre Bogotá y Caracas.

Rutas que cubre Avianca en Venezuela

Caracas: Opera con dos frecuencias diarias en aeronaves Airbus.

Opera con dos frecuencias diarias en aeronaves Airbus. Maracaibo: Operará quien en aeronave Airbus.

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Por otro lado, la aerolínea principal que opera vuelos regulares sin escala es Copa Airlines. Asimismo, Wingo ofrece vuelos directos hacia Colombia, todo esto se da en un contexto de recuperación de las relaciones y conexiones bilaterales.

Los pasajes ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de la aerolínea, incluyendo si sitio web, aplicación móvil, agencia de viaje y puntos de venta autorizados.