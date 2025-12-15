NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

La advertencia de Maduro al presidente electo de Chile: "Deje quieto a quien quieto está"

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Durante su programa semanal, el cabecilla del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que a los venezolanos se les respeta luego de cuestionar las promesas migratorias de Kast.

El cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra el recién electo presidente de Chile, José Antonio Kast, a quien comparó con Adolfo Hitler, y le exigió, en forma de advertencia, "respetar" a los venezolanos en ese país luego de cuestionar sus promesas migratorias.

Y es que Kast, que arrasó en la segunda vuelta, ha prometido deportar a los casi 340.000 migrantes sin papeles que viven en territorio chileno, la mayoría ciudadanos venezolanos.

"Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!", dijo Maduro durante su programa semanal de televisión, un día después de la victoria electoral.

Y añadió: "Señor Kast tenga cuidado, ¿oyó? Deje quieto a quien quieto está, la migración venezolana tiene derechos, la Constitución chilena se los debe garantizar".

El domingo 14 de diciembre, el líder derechista de 59 años venció a la candidata de izquierda Jeannette Jara, de 51 años, del Partido Comunista, quien encabezó la primera vuelta.

Según datos del Servicio Electoral de Chile, Kast logró el 58% de los votos frente al 41% de Jara, por lo que tomará posesión el próximo 11 de marzo como el primer mandatario de ultraderecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, hace 35 años.

El político vincula la criminalidad con la migración irregular, tras la llegada al país de grupos extranjeros como el Tren de Aragua, una banda transnacional de origen venezolano que Estados Unidos declaró organización terrorista.

