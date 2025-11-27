Se quedaría en México: reconocido periodista revela el supuesto club al que James Rodríguez llegaría

El incierto futuro del mediocampista colombiano James Rodríguez es noticia nuevamente tras su reciente salida del Club León.

Las especulaciones sobre cuál será el próximo club al que James se unirá no han parado, pero parece que no tendría planeado dejar tierras mexicanas.

La lista de los equipos que estarían detrás del ‘10’ de la ‘Tricolor’ es larga, pero parecería que él ya tendría uno en la mira.

Según el periodista Oscar Brizz, el colombiano se quedaría en México para jugar con Pumas, club que le ha seguido la pista de cerca.

VEA TAMBIÉN El colombiano Miguel Ángel Borja dirá adiós a River Plate la próxima temporada o

El comunicador aseguró que Pumas llevaría una ventaja considerable en cuanto a la contratación de James y que fue él mismo quien manifestó que quiere “jugar con los del Pedregal y estar al lado de sus amigos, Álvaro Angulo y Keylor Navas”.

Además, fue James el que ha preferido gestionar “jugar con los universitarios por encima de otros clubes”.

“Así que habrá que esperar para que se pueda definir esta situación, y todo dependerá del cuadro universitario si lo ficha o no”, añadió el periodista.

Tras casi un año en el conjunto mexicano, James jugó su último partido con las ‘Fieras’ el pasado 8 de noviembre.

En ese partido, Rodríguez realizó la asistencia que le dio a León su único gol de la noche en la caída 2-1 ante Puebla.

Su rendimiento durante el paso por el conjunto de las Esmeraldas fue de 7.43, según el portal de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

Además, en su paso por León, James disputó 2557 minutos, en 34 partidos, en los cuales marcó 5 tantos e hizo 9 asistencias entre la Liga Clausura y Apertura, como la Leagues Cup.