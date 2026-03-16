La AIE moviliza 400 millones de barriles de petróleo para frenar el impacto de los ataques de Irán

Los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (IEA) anunciaron en la noche del domingo que hasta el momento se han comprometido a poner a disposición 400 millones de barriles de petróleo para aliviar las interrupciones que ha ocasionado los ataques de Irán.

VEA TAMBIÉN Exejecutivo de Chevron en Venezuela convenció a la CIA de dejar en el poder a Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro, según WSJ o

En las declaraciones del director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, aseguró que “los países de la AIE podrán a disposición del mercado 400 millones de barriles de petróleo (…) para compensar el suministro perdido tras el cierre efectivo del estrecho”.

Cabe resaltar que Estados Unidos también se ha comprometido hasta ahora de liberar 172 millones de barriles, además de otras reservas de los otros 31 países miembros de la agencia.

La liberación de los barriles de petróleo se realizará a finales de marzo, junto con los 107,5 millones de barriles prometidos en Europa a partir de reservas gubernamentales y del sector.

Asimismo, se reitera que la acción colectiva es la mayor liberación de emergencia en la historia y hasta el momento, solo se habían realizado cinco acciones colectivas similares en el pasado, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía.

Dos de estas operaciones, se realizaron en el 2022, cuando los precios del petróleo se dispararon por la guerra entre Rusia y Ucrania.

En ese contexto, los precios del petróleo ya se han superado los 100 dólares por barril en la última semana, puesto que la operación militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán ha detenido los envíos en el estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero.

Además, también afecta las repercusiones del régimen de Irán, puesto que, en las últimas semanas, han llevado ataques en zonas de Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.