NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Jueves, 08 de enero de 2026
Estados Unidos y Venezuela

Exsenador español dice cuánto podría tardar plan de EE. UU. en Venezuela y cuestiona postura del presidente Sánchez sobre apoyo a la transición a la democracia

enero 8, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
El exsenador del Partido Nacionalista Vasco Iñaki Anasagasti dijo en NTN24 que Pedro Sánchez "ha cambiado mucho" desde que se convirtió en presidente.

Iñaki Anasagasti, exsenador español del Partido Nacionalista Vasco, cuestionó en La Mañana de NTN24 la postura del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre su apoyo anunciado a la transición a la democracia en Venezuela, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en un operativo militar.

"No me fío nada. Hechos son amores y no buenas razones. Pedro Sánchez ha cambiado mucho de cuando no era presidente del Gobierno y nos decía unas cosas a cuando fue del presidente de Gobierno (…) Hoy es el día en que Pedro Sánchez no ha reconocido la victoria electoral de Edmundo de González Urrutia y de María Corina Machado hace un año", expresó Anasagasti.

o

El exsenador aseguró que España debería ser "el gran motor europeo, el gran interlocutor europeo en relación con la crisis de Venezuela, incluso en las crisis varias de América", pero aseguró que "no está a la altura" y dijo que una de las razones podría estar relacionada con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien mantenía un estrecho vínculo con Maduro, según Anasagasti.

El exsenador español también se refirió en NTN24 al plan que Estados Unidos anunció sobre Venezuela, donde lamentó el hecho de que "todo el mundo quiere ser presidente y eso es lo peor que tiene el venezolano", pero resaltó el trabajo de la líder democrática María Corina Machado, quien logró una "especie de plataforma común" y la mantuvo.

"El plan, dicho por el secretario de Estado, es un plan que suena bien. Es fácil llegar a acuerdos en temas petroleros (…) Lo importante es que se haga cuanto antes y que se consolide", expresó Anasagasti, quien habló además sobre cuánto podría tardar ese plan de Estados Unidos en Venezuela.

o

"Yo creo que María Corina está actuando con inteligencia, tiene que tener, lógicamente, su gran frustración, porque es una persona que ha estado año y medio oculta en Venezuela, su vida ha corrido mucho riesgo (…) yo creo que esto se puede hacer en seis meses. Ojalá. En España, duró año y medio. Se consolidó. Las cosas es mejor hacerlas poco y bien que no de una manera rápida y sobre todo mal", aseguró el exsenador español.

Temas relacionados:

Estados Unidos y Venezuela

España

Democracia en Venezuela

Gobierno de Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen del dictador Maduro era ilegal por el fraude electoral de 2024": expertos en derecho internacional explican la legalidad de la intervención de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy Rodríguez no tiene el control militar; quien tiene el control de todo ese aparataje es Diosdado Cabello": militar retirado de las FANB

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Exsenador español dice cuánto podría tardar plan de EE. UU. en Venezuela y cuestiona postura del presidente Sánchez sobre apoyo a la transición a la democracia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
.
Presos políticos

Presidente de Foro Penal sobre excarcelación de presos políticos en Venezuela: "Es un primer paso, lo que se quiere es la liberación de todos y el desmantelamiento de los centros de represión"

Marco Rubio/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Senador Scott revela detalles inéditos a NTN24 sobre reunión informativa de Marco Rubio acerca del plan de transición que EE. UU. tiene para Venezuela

Nicolás Maduro bajo las autoridades estadounidenses - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

María Alexandra Gómez (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Fue un alivio ver que alguien (Maduro) que ha hecho tanto daño finalmente enfrentará a la justicia": esposa de gendarme argentino secuestrado por el régimen venezolano

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

Gobierno de Colombia confirma que Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Delcy Rodríguez designó nuevo jefe de la Guardia Presidencial - Foto: AFP
Régimen de Maduro

Delcy Rodríguez designó a Enrique González López, señalado de crímenes de lesa humanidad, como jefe de la Guardia Presidencial del régimen

El área alrededor del bar Le Constellation después de que un incendio arrasara el lugar durante la noche de Año Nuevo. (AFP)
Suiza

"Una de las peores tragedias de la historia": alrededor de 40 muertos y más de 100 heridos deja incendio en la noche de Año Nuevo en Suiza

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Policía de Ecuador - AFP
Ecuador

Ataque armado en Ecuador durante la víspera de Año Nuevo dejó seis personas muertas y otras 11 heridas

Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Feid (Ferxxo) / Karol G - Fotos: EFE
Feid

La inesperada reacción de Feid cuando en una gala le nombraron a Karol G: "Tenía seis nominaciones y usted me llama por eso"

Brian May, guitarrista de Queen, y Freddy Mercury / FOTO: EFE-Canva
Música

“El mejor regalo de Navidad”: Brian May dio a conocer canción inédita de Queen que quedó por fuera del segundo álbum de la banda

Delcy Rodríguez designó nuevo jefe de la Guardia Presidencial - Foto: AFP
Régimen de Maduro

Delcy Rodríguez designó a Enrique González López, señalado de crímenes de lesa humanidad, como jefe de la Guardia Presidencial del régimen

El área alrededor del bar Le Constellation después de que un incendio arrasara el lugar durante la noche de Año Nuevo. (AFP)
Suiza

"Una de las peores tragedias de la historia": alrededor de 40 muertos y más de 100 heridos deja incendio en la noche de Año Nuevo en Suiza

Imagen de lo que será la secuela de Avatar, de James Cameron. Foto: Disney
Películas

Nuevo clan, villanos y trama: esto es lo que debes saber antes de ver ‘Avatar: fuego y cenizas’

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre