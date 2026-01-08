Exsenador español dice cuánto podría tardar plan de EE. UU. en Venezuela y cuestiona postura del presidente Sánchez sobre apoyo a la transición a la democracia

Iñaki Anasagasti, exsenador español del Partido Nacionalista Vasco, cuestionó en La Mañana de NTN24 la postura del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre su apoyo anunciado a la transición a la democracia en Venezuela, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en un operativo militar.

"No me fío nada. Hechos son amores y no buenas razones. Pedro Sánchez ha cambiado mucho de cuando no era presidente del Gobierno y nos decía unas cosas a cuando fue del presidente de Gobierno (…) Hoy es el día en que Pedro Sánchez no ha reconocido la victoria electoral de Edmundo de González Urrutia y de María Corina Machado hace un año", expresó Anasagasti.

El exsenador aseguró que España debería ser "el gran motor europeo, el gran interlocutor europeo en relación con la crisis de Venezuela, incluso en las crisis varias de América", pero aseguró que "no está a la altura" y dijo que una de las razones podría estar relacionada con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien mantenía un estrecho vínculo con Maduro, según Anasagasti.

El exsenador español también se refirió en NTN24 al plan que Estados Unidos anunció sobre Venezuela, donde lamentó el hecho de que "todo el mundo quiere ser presidente y eso es lo peor que tiene el venezolano", pero resaltó el trabajo de la líder democrática María Corina Machado, quien logró una "especie de plataforma común" y la mantuvo.

"El plan, dicho por el secretario de Estado, es un plan que suena bien. Es fácil llegar a acuerdos en temas petroleros (…) Lo importante es que se haga cuanto antes y que se consolide", expresó Anasagasti, quien habló además sobre cuánto podría tardar ese plan de Estados Unidos en Venezuela.

"Yo creo que María Corina está actuando con inteligencia, tiene que tener, lógicamente, su gran frustración, porque es una persona que ha estado año y medio oculta en Venezuela, su vida ha corrido mucho riesgo (…) yo creo que esto se puede hacer en seis meses. Ojalá. En España, duró año y medio. Se consolidó. Las cosas es mejor hacerlas poco y bien que no de una manera rápida y sobre todo mal", aseguró el exsenador español.