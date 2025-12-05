La Asamblea chavista desata polémica: propone quitarles la nacionalidad a cinco opositores venezolanos en un nuevo giro autoritario

Durante una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, integrante del régimen de Maduro, y presidente de la Asamblea, anunció el martes pasado su intención de solicitar el retiro de la nacionalidad a cinco figuras opositoras.

La petición la presentó puesto que los acusa de estar involucrados en la presunta apropiación indebida de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos.

Rodríguez comenzó reiterando que por ser venezolano o venezolana, cuentas con “derechos que son muchos”, haciendo referencia que la constitución del país es de las “más progresivas y garantista del mundo”.

“No solo basta con que haya nacido en esta tierra, lo cual es un milagro, todos debemos estar agradecidos de haber nacido en esta tierra de gracia, en esta tierra maravillosa, en esta tierra de libertad”, comenta Rodríguez.

El integrante del régimen añade que por ser venezolano “debes cumplir con el deber, de resguardar la soberanía, la integridad, los intereses de la nación, quién no cumple con ese deber, está negando su condición de venezolano y de venezolana”.

En ese contexto, Rodríguez propone “que se incorpore en el acuerdo una exhortación al ejecutivo nacional para que constante el retiro de nacionalidad a aquellos que no respetan su nacionalidad”.

Rodríguez señala a Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Dinorah Figuera, Horacio Medina y el abogado José Ignacio Hernández, son “los principales cabecillas del gigantesco robo del Citgo”, afirmó durante la trasmisión.

La decisión se basa en el rechazo de un proyecto de acuerdo aprobado por el Legislativo, el plan lo califica como “un proceso de expoliación de las acciones de Citgo”, esto en alusión a la reciente decisión judicial en Estados Unidos que autorizó la venta filian de Pdvsa.

Finalmente, cabe aclarar que la petición de Rodríguez es contradictoria, debido a que la carta magna del país señala que los venezolanos “por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad”, esto según lo explica el artículo 35.