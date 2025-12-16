NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
Martes, 16 de diciembre de 2025
Demanda

La BBC afirma que se defenderá de la demanda de Donald Trump por caso de difamación

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
BBC | Foto: AFP
BBC | Foto: AFP
Trump, de 79 años, había dicho más temprano que la demanda era inminente, al afirmar que la BBC "puso palabras" en su boca cuando la cadena emitió la pieza audiovisual.

La cadena británica BBC anunció este martes que se defenderá contra la demanda por difamación del presidente Donald Trump por una suma 10.000 millones de dólares.

Un portavoz del medio inglés afirmó que: "Como hemos dejado claro anteriormente, defenderemos este caso”.

Y añadió que: “No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso”.

Esto luego de que el presidente Trump le exigiera a la famosa cadena 10.000 millones de dólares por daños y perjuicios por el montaje engañoso de uno de sus discursos en 2021, antes de que se produjera el asalto al Capitolio.

o

El mandatario presentó la demanda el lunes ante el tribunal federal de Miami, exigiendo una indemnización por “daños e intereses por un monto no inferior a 5.000 millones de dólares”.

Esos 5.000 millones de dólares, según la demanda, son por cada uno de los dos cargos presentados, es decir, 10.000 millones de dólares.

Trump, de 79 años, había dicho más temprano que la demanda era inminente, al afirmar que la BBC "puso palabras" en su boca cuando la cadena emitió la pieza audiovisual.

El mes pasado, la BBC se disculpó por haber dado la impresión de que Trump había incitado a una "acción violenta" antes de que sus simpatizantes asaltaran el Capitolio estadounidense, el 6 de enero de 2021.

El documental en cuestión se emitió el año pasado antes de las elecciones de 2024 en el emblemático programa de actualidad de la BBC: "Panorama".

El video unió dos secciones separadas del discurso de manera que Trump parecía que instaba explícitamente a sus seguidores a atacar el Capitolio, donde los legisladores certificaban la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.

Temas relacionados:

Demanda

Donald Trump

Difamación

Medios de comunicación

Asalto al Capitolio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump acusó al gobernador de Colorado de estar controlado por el Tren de Aragua

Más de Actualidad

Ver más
USS. Gerald. R. Ford - Foto AFP
Despliegue militar

"El Gerald Ford está en el punto en donde va a ser más efectivo": Guillermo Cueto, exoficial de seguridad nacional, sobre despliegue en el Caribe cerca de Venezuela

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Tiroteo en California - AFP
Estados Unidos

Tiroteo en California en pleno fin de semana de Acción de Gracias dejó cuatro muertos y 10 heridos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
USS. Gerald. R. Ford - Foto AFP
Despliegue militar

"El Gerald Ford está en el punto en donde va a ser más efectivo": Guillermo Cueto, exoficial de seguridad nacional, sobre despliegue en el Caribe cerca de Venezuela

Pablo Repetto nuevo director técnico de Santa Fe - Foto: EFE
Fútbol colombiano

Independiente Santa Fe presentó a su nuevo entrenador de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales de 2026

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Tiroteo en California - AFP
Estados Unidos

Tiroteo en California en pleno fin de semana de Acción de Gracias dejó cuatro muertos y 10 heridos

Catalina Duque de Colombia, nueva Miss Internacional 2025 - Foto: AFP
Colombia

Colombia consigue su cuarta corona en Miss Internacional; Catalina Duque es la nueva reina de este certamen

Presos políticos en Venezuela

Régimen secuestra a Melquiades Pulido García, coordinador de Gestión Pública del partido de María Corina Machado

Registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos | Foto: EFE
Registraduría

Registraduría Nacional de Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre