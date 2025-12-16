La BBC afirma que se defenderá de la demanda de Donald Trump por caso de difamación

La cadena británica BBC anunció este martes que se defenderá contra la demanda por difamación del presidente Donald Trump por una suma 10.000 millones de dólares.

Un portavoz del medio inglés afirmó que: "Como hemos dejado claro anteriormente, defenderemos este caso”.

Y añadió que: “No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso”.

Esto luego de que el presidente Trump le exigiera a la famosa cadena 10.000 millones de dólares por daños y perjuicios por el montaje engañoso de uno de sus discursos en 2021, antes de que se produjera el asalto al Capitolio.

El mandatario presentó la demanda el lunes ante el tribunal federal de Miami, exigiendo una indemnización por “daños e intereses por un monto no inferior a 5.000 millones de dólares”.

Esos 5.000 millones de dólares, según la demanda, son por cada uno de los dos cargos presentados, es decir, 10.000 millones de dólares.

Trump, de 79 años, había dicho más temprano que la demanda era inminente, al afirmar que la BBC "puso palabras" en su boca cuando la cadena emitió la pieza audiovisual.

El mes pasado, la BBC se disculpó por haber dado la impresión de que Trump había incitado a una "acción violenta" antes de que sus simpatizantes asaltaran el Capitolio estadounidense, el 6 de enero de 2021.

El documental en cuestión se emitió el año pasado antes de las elecciones de 2024 en el emblemático programa de actualidad de la BBC: "Panorama".

El video unió dos secciones separadas del discurso de manera que Trump parecía que instaba explícitamente a sus seguidores a atacar el Capitolio, donde los legisladores certificaban la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.