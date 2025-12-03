Reconocido parque de atracciones de Sudamérica transforma sus instalaciones para albergar un voluminoso festival navideño: así funciona

Un reconocido parque de atracciones de Sudamérica transformó recientemente sus instalaciones para llevar a cabo un voluminoso festival navideño que este año celebra su tercera edición.

Se trata del parque Salitre Mágico ubicado en Bogotá, Colombia, que abrió oficialmente la temporada decembrina con el lanzamiento de su Festival de Navidad 2025, un evento en el que se adecúa el amplio recinto con decoraciones navideñas y dinámicas que homenajean la festividad.

Bajo el concepto 'La Magia de la Navidad se vive en Familia', presentado en las redes sociales del parque, las numerosas atracciones del espacio funcionarán alrededor de un ambiente de luces, colores y diversos espectáculos relacionados con la popular celebración cristiana.

En ese sentido, los visitantes podrán disfrutar no solo de las célebres máquinas recreativas del parque, adornadas para la ocasión, sino de un recorrido por varios escenarios temáticos con elementos como nieve artificial, personajes navideños y shows nocturnos.

El festival, cabe resaltar, fue inaugurado desde el fin de semana y se extenderá hasta el 12 de enero del próximo año.

VEA TAMBIÉN Ciudad sudamericana fue elegida como la más deseada del mundo por turistas en prestigioso ranking o

Durante la temporada, el parque estará abierto desde las 11:00 a.m. locales hasta las 9:00 p.m., aunque después del 25 de diciembre y hasta el 12 de enero, las operaciones finalizarán a las 7:30 pm.

Varios países de Sudamérica, incluido Colombia, le atribuyen un valor especial a la Navidad e incluyen dentro de la temporada distintos planes o tradiciones familiares que no son usuales en otras regiones del mundo.

Cifras recogidas por un estudio de la Interactive Advertising Bureau (IAB) de Colombia, mostraron que el 89 % de los hogares colombianos celebra actualmente, de alguna manera, la Navidad en sus hogares.

Asimismo, en los últimos años se han ido popularizando una serie de planes relacionados con asistir a iluminaciones especiales o eventos, como el del parque de atracciones, que funcionan como alternativas para participar de la jornada decembrina.

"Queremos que las familias vuelvan a sentir esa ilusión que solo se vive cuando estamos juntos. La Navidad es unión, emoción y recuerdos, y en Salitre Mágico nos esforzamos por crear un espacio donde esa magia realmente cobra vida", señala Néstor Bermúdez, director general del parque, en un comunicado de Salitre Mágico.

Otras actividades de la que los asistentes de todas las edades pueden participar en el Festival incluyen asar masmelos, decorar galletas e incluso hacer su propio muñeco de nieve.

En su comunicación, los organizadores también afirmaron que el parque reforzó todas las medidas de operación, logística y seguridad para mejorar la experiencia inmersiva en una época de alto flujo en Colombia.

"El objetivo es claro: convertir el Festival de Navidad de Salitre Mágico en el plan imperdible de la temporada para quienes buscan vivir momentos especiales sin salir de la ciudad", indican.

VEA TAMBIÉN Tras el inicio de diciembre, reconocida plataforma estrena película navideña con actriz triplemente nominada al Oscar o

Los organizadores, entretanto, señalaron además que en esta edición esperan aumentar en un 25% la asistencia familiar respecto a la del año anterior.