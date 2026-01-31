NTN24
Sábado, 31 de enero de 2026
Delcy Rodríguez

¿Cómo funcionará la ley de amnistía que propone Delcy Rodríguez en Venezuela?

enero 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal de Venezuela, explicó sobre quienes podrían ser los que definirán a los beneficiaros.

En el programa La Tarde de NTN24, Gonzalo Himiob vicepresidente de la ONG Foro Penal de Venezuela analizó cómo funcionaria la ley de amnistía que propone Delcy Rodríguez.

El experto comenzó recalcando el número de excarcelaciones: “desde el 8 de enero de este año, se ha dado un número importante de excarcelaciones, de presos políticos, y van 310, según la cuenta que nosotros hemos registrado en la organización”.

Desde ese punto de partida, Himiob dijo que “el hecho de que ya se estén dando estas excarcelaciones ya genera un mensaje positivo que no cabe menospreciar, si cabe cuestionarse un poco, cuál ha sido la metodología, cuáles han sido los criterios, cual es el cronograma que estaría adelantando el gobierno con estas excarcelaciones”.

En ese contexto, “en cuanto al anuncio formulado el día de ayer por Delcy Rodríguez en cuanto a que se va a proponer y a discutir en le Asamblea Nacional una ley de amnistía general”, “digo que hay que ser optimistas en el sentido de que esta ley de amnistía se maneja siguiendo los criterios técnicos, jurídicos, internacionalmente aceptados de lo que debe ser una amnistía”.

Sin embargo, el experto aseguró que hay “miedo” sobre el hecho de que “se vuelvan a producir iniciativas similares a otras previas que han tenido lugar en nuestro país”, expresó.

Ante este nuevo paso, “nosotros nos estamos planteando que esta sea una amnistía únicamente y exclusivamente dirigida a quienes han sido víctimas directas de actos de presión o persecución política, no solo en este momento, sino también en el pasado”, explicó Himiob.

Finalmente, sobre quién definirá a los beneficiaros, Himiob aseguró que propusieron “los organismos internacionales de tutela de los derechos humanos, que pueden perfectamente levantar en conjunto con las organizaciones no gubernamentales de derechos nacionales e internacionales”, esto con base “en los registros”.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Ley de Amnistía

Presos políticos

Régimen venezolano

Venezuela

