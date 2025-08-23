“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

La historia nos cuenta que la libertad nunca se ha ganado en un día. Es fruto de años, décadas, generaciones enteras que soñaron con ella y lucharon por alcanzarla.

En la nación venezolana el cansancio pesa, las pérdidas duelen, el tiempo parece enemigo, pero la historia también enseña que ninguna tiranía dura para siempre. Venezuela conoce el precio de perder la libertad.

Sin embargo, el espíritu de la libertad sigue vivo en el pueblo venezolano y presente en el testimonio de María Corina Machado, mujer ejemplar que jamás renunciará a la idea de una Venezuela libre, democrática y próspera.

En Razón de Estado habló Emmanuel Rincón, quien aseguró que “la caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”.