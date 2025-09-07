NTN24
Domingo, 07 de septiembre de 2025
Domingo, 07 de septiembre de 2025
El Vaticano

La Canonización de Carlo Acutis: La Iglesia Católica Presenta al Primer Santo Milenial, el 'Influencer de Dios'

septiembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Hernán Olano, Vaticanólogo y Ary Waldir Ramos Díaz, periodista vaticanista y escritor, hablaron en La Tarde de NTN24 sobre el primer santo de la generación milenial.

La canonización de Carlo Acutis, celebrado como el primer santo perteneciente a la generación milenial, ha marcado un hito significativo en la Iglesia Católica.

La ceremonia, que captó la atención masiva de más de 80.000 fieles en la Plaza de San Pedro, fue presidida por el Papa León XIV, quien destacó la importancia de los nuevos santos como modelos de vida para los jóvenes contemporáneos.

Carlo Acutis, conocido como el 'influencer de Dios', ha inspirado a millennials en todo el mundo por su innovador uso de las herramientas digitales para propagar la fe.

o

A la corta edad de 15 años, Acutis falleció en 2006 debido a una leucemia, pero su legado digital, incluyendo sitios web que documentan milagros eucarísticos, continúa influyendo en innumerables jóvenes católicos alrededor del globo. "Carlos murió joven, pero vive entre nosotros siendo un ejemplo para la juventud de hoy día", comentó uno de los asistentes a la ceremonia.

Junto a Acutis, también fue canonizado Pier Giorgio Frassati, un joven de principios del siglo XX, conocido por su devoción a los pobres y vinculado con la espiritualidad y el deporte. Ambos jóvenes representan modelos de vida dedicados al servicio y la espiritualidad, atrayendo a nuevas generaciones al camino de la fe.

El Papa León XIV, en un gesto inusual, improvisó durante la ceremonia destacando la alegría global provocada por estos nuevos santos, resaltando que "es un día de gran alegría para Italia, para la iglesia y para el mundo entero".

Al respecto, Hernán Olano, Vaticanólogo y Ary Waldir Ramos Díaz, periodista vaticanista y escritor, hablaron en La Tarde de NTN24.

Olano, quien participó en el estudio de la canonización, subrayó que Carlo Acutis sirve como un imán para los jóvenes, reafirmando que la Iglesia acoge y reconoce el potencial de la nueva era digital como un medio para acercar a la gente a la fe. "Acutis es un testimonio de cómo ser santo hoy día", dijo.

o

Este acto de canonización también resalta un mensaje claro por parte de la iglesia: la juventud sigue siendo un pilar crucial en el camino hacia la renovación y la continuidad de la fe católica en un mundo moderno y digitalizado.

“Estamos presenciando un acto significativo. El papa abarco un tono solemne per de fiesta”, dijo Ary Waldir.

Temas relacionados:

El Vaticano

canonización

Religión

Iglesia

Papa León XIV

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La Canonización de Carlo Acutis: La Iglesia Católica Presenta al Primer Santo Milenial, el 'Influencer de Dios'

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Puerto Rico

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Nicolás Maduro/ Aviones de combate F-35 - Fotos AFP de referencia
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Es una señal para Petro si sigue en esa línea de apoyar al Cartel de los Soles”: Antonio de la Cruz sobre advertencia de Trump de “derribar” aviones venezolanos

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Despliegue militar de Estados Unidos

Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico

TPS | Foto: AFP
TPS

Juez federal de Estados Unidos bloqueó decisión de Trump de poner fin al TPS para migrantes venezolanos y haitianos

Más de Actualidad

Ver más
Niños - Foto: Canva
UNICEF

Cambio climático amenaza el futuro de 5.9 millones de niños en América Latina

Lectura del fallo del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

Las duras críticas del Tribunal Superior de Bogotá a la jueza Sandra Heredia en fallo que ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Niños - Foto: Canva
UNICEF

Cambio climático amenaza el futuro de 5.9 millones de niños en América Latina

Partido inaugural entre Qatar y Ecuador en el Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

La FIFA da a conocer el precio de las entradas para el Mundial de 2026: esto cuestan las más baratas y más caras

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"Reelección sí, del proyecto de la Vida, la Democracia y la Paz": Petro hace guiño a posible continuación de su mandato y provoca revuelo en la oposición

Curúl de Uribe Turbay cubierta con la bandera de Colombia - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

Concejal de Bogotá propone el nombre de Miguel Uribe para importante recinto del país

Lectura del fallo del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

Las duras críticas del Tribunal Superior de Bogotá a la jueza Sandra Heredia en fallo que ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Chevron

Venezuela exportará el primer buque de crudo a EE.UU. bajo la nueva licencia Chevron

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano