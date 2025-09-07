La Canonización de Carlo Acutis: La Iglesia Católica Presenta al Primer Santo Milenial, el 'Influencer de Dios'

La canonización de Carlo Acutis, celebrado como el primer santo perteneciente a la generación milenial, ha marcado un hito significativo en la Iglesia Católica.

La ceremonia, que captó la atención masiva de más de 80.000 fieles en la Plaza de San Pedro, fue presidida por el Papa León XIV, quien destacó la importancia de los nuevos santos como modelos de vida para los jóvenes contemporáneos.

Carlo Acutis, conocido como el 'influencer de Dios', ha inspirado a millennials en todo el mundo por su innovador uso de las herramientas digitales para propagar la fe.

A la corta edad de 15 años, Acutis falleció en 2006 debido a una leucemia, pero su legado digital, incluyendo sitios web que documentan milagros eucarísticos, continúa influyendo en innumerables jóvenes católicos alrededor del globo. "Carlos murió joven, pero vive entre nosotros siendo un ejemplo para la juventud de hoy día", comentó uno de los asistentes a la ceremonia.

Junto a Acutis, también fue canonizado Pier Giorgio Frassati, un joven de principios del siglo XX, conocido por su devoción a los pobres y vinculado con la espiritualidad y el deporte. Ambos jóvenes representan modelos de vida dedicados al servicio y la espiritualidad, atrayendo a nuevas generaciones al camino de la fe.

El Papa León XIV, en un gesto inusual, improvisó durante la ceremonia destacando la alegría global provocada por estos nuevos santos, resaltando que "es un día de gran alegría para Italia, para la iglesia y para el mundo entero".

Al respecto, Hernán Olano, Vaticanólogo y Ary Waldir Ramos Díaz, periodista vaticanista y escritor, hablaron en La Tarde de NTN24.

Olano, quien participó en el estudio de la canonización, subrayó que Carlo Acutis sirve como un imán para los jóvenes, reafirmando que la Iglesia acoge y reconoce el potencial de la nueva era digital como un medio para acercar a la gente a la fe. "Acutis es un testimonio de cómo ser santo hoy día", dijo.

Este acto de canonización también resalta un mensaje claro por parte de la iglesia: la juventud sigue siendo un pilar crucial en el camino hacia la renovación y la continuidad de la fe católica en un mundo moderno y digitalizado.

“Estamos presenciando un acto significativo. El papa abarco un tono solemne per de fiesta”, dijo Ary Waldir.