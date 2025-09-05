NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Vente Venezuela

"Mi esperanza está intacta cuando pienso en mi papá y la libertad de Venezuela": hija del desaparecido Julio Velazco y hermana de Marcos, activista venezolano

septiembre 5, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Oriana Velazco mostró en NTN24 la preocupación por la salud de su padre, quien padece de asma e hipertensión.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció este viernes que Julio Velazco, padre de Marcos Velazco, dirigente nacional del partido político coordinado por la opositora María Corina Machado, desapareció cuando se encontraba en Caracas.

Oriana Velazco, hija de Julio Velazco y hermana del activista venezolano Marcos, habló en La Tarde de NTN24 sobre lo acontecido.

o

La hija de la víctima aseguró que no se sabía nada de Velazco en las últimas horas y que estaba "completamente desaparecido", por lo que no cuentan a la fecha con mucha información sobre lo ocurrido.

"No hay ninguna mínima razón para haber hecho algo así", aseguró Velazco, que relacionó la desaparición únicamente con el rol de oposición de su hermano Marcos.

La hermana del dirigente político explicó que él tuvo que salir anteriormente de Venezuela para preservarse de la ola represiva que se ha intensificado en el presente año en el país. "Realmente no tengo conocimiento exacto, precisamente porque como familia nos protegen", contó.

La joven mostró su esperanza en que pronto cambiará la situación vivida por los venezolanos bajo el asedio del Régimen de Nicolás Maduro.

"Mi esperanza está intacta cuando pienso en mi papá y la libertad de Venezuela", expresó, mostrando su preocupación por la hipertensión y el asma del que padece su padre y con los que seguramente estará lidiando sin sus respectivos medicamentos.

o

"Mi denuncia va en son a saber sobre su integridad física porque sabemos a qué nos entramos enfrentando, pero sobre todo de su paradero ¿en dónde está mi papá, por qué nadie dice dónde está? Si supuestamente hay un delito de por medio o tienen algún motivo para apresarlo entonces ¿por qué no dicen dónde está?", se cuestionó.

