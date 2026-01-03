"Encabeza un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha aprovechado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico": revelan documento de acusación contra Maduro

Este sábado, apenas horas después de la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló el documento de la acusación sobre Maduro, su esposa y varios de sus allegados.

En la madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su cuenta de Truth Social que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país junto con su esposa Cilia Flores.

Esto se conoció horas después de los reportes de fuertes explosiones y aviones sobrevolando en Caracas cerca de las 2:00 de la mañana, hora Venezuela.

Ahora, se habla de que Maduro sería enviado a Nueva York para enfrentar a la justicia estadounidense y responder por las acusaciones en su contra.

En el "indictment", la corte del distrito sur de Nueva York expone sus argumentos contra Maduro, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez, Cilia Flores, Nicolás Ernesto Maduro (‘Nicolasito’ y Héctor Rusthenford (‘Niño guerrero’).

"Durante más de 25 años, líderes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones que antes eran legítimas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos", señala.

"NICOLÁS MADURO MOROS, el acusado, está al frente de esa corrupción y se ha asociado con sus co-conspiradores para usar la autoridad que obtuvo ilegalmente y las instituciones que corrompió para transportar miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos".

Según menciona, desde sus primeros días en el Gobierno venezolano, Maduro "ha empañado cada cargo público que ha ocupado. Como miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, MADURO MOROS movilizó cargas de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas. Como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, MADURO MOROS proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela. Como Presidente de Venezuela y ahora gobernante de facto, MADURO MOROS permite que la corrupción alimentada por la cocaína prospere para su propio beneficio, para el beneficio de miembros de su régimen y para el beneficio de los miembros de su familia. Departamento de Justicia".

Según el texto, el acusado "ahora encabeza un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha aprovechado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico".

Asimismo, al Ministro del Interior, Justicia y Paz DIOSDADO CABELLO RONDÓN y al ex Ministro del Interior y Justicia RAMÓN RODRÍGUEZ CHACÍN.

"Ese narcotráfico de gran escala también ha concentrado poder y riqueza en manos de la familia de MADURO MOROS, incluyendo a su esposa, la supuesta Primera Dama de Venezuela CILIA ADELA FLORES DE MADURO y al hijo de MADURO MOROS, miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela NICOLÁS ERNESTO MADURO GUERRA, alias “Nicolasito”, alias “The Prince”.

"Este ciclo de corrupción basado en narcóticos llena los bolsillos de funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que también beneficia a narco-terroristas violentos que operan con impunidad en suelo venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a los Estados Unidos", agrega.

A Maduro, Cabello y Rodríguez Chacín también los asocian con narco-terroristas" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (“FARC”), el Ejército de Liberación Nacional (“ELN”), el Cartel de Sinaloa, los Zetas y Tren de Aragua (“TdA”), incluyendo al líder de TdA, HÉCTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES, alias “Niño Guerrero”".

Maduro se ha asociado con algunos de los narcotraficantes y narco-terroristas más violentos y prolíficos del mundo, y han dependido de funcionarios corruptos en toda la región para distribuir toneladas de cocaína a los Estados Unidos, dice el Departamento de Justicia.

Maduro Indictment by Felipe Duarte