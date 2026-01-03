NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Sábado, 03 de enero de 2026
Nicolás Maduro

"Encabeza un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha aprovechado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico": revelan documento de acusación contra Maduro

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Foto: AFP
Según el texto, el acusado "ahora encabeza un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha aprovechado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico".

Este sábado, apenas horas después de la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló el documento de la acusación sobre Maduro, su esposa y varios de sus allegados.

En la madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su cuenta de Truth Social que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país junto con su esposa Cilia Flores.

Esto se conoció horas después de los reportes de fuertes explosiones y aviones sobrevolando en Caracas cerca de las 2:00 de la mañana, hora Venezuela.

o

Ahora, se habla de que Maduro sería enviado a Nueva York para enfrentar a la justicia estadounidense y responder por las acusaciones en su contra.

En el "indictment", la corte del distrito sur de Nueva York expone sus argumentos contra Maduro, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez, Cilia Flores, Nicolás Ernesto Maduro (‘Nicolasito’ y Héctor Rusthenford (‘Niño guerrero’).

"Durante más de 25 años, líderes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones que antes eran legítimas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos", señala.

"NICOLÁS MADURO MOROS, el acusado, está al frente de esa corrupción y se ha asociado con sus co-conspiradores para usar la autoridad que obtuvo ilegalmente y las instituciones que corrompió para transportar miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos".

Según menciona, desde sus primeros días en el Gobierno venezolano, Maduro "ha empañado cada cargo público que ha ocupado. Como miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, MADURO MOROS movilizó cargas de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas. Como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, MADURO MOROS proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela. Como Presidente de Venezuela y ahora gobernante de facto, MADURO MOROS permite que la corrupción alimentada por la cocaína prospere para su propio beneficio, para el beneficio de miembros de su régimen y para el beneficio de los miembros de su familia. Departamento de Justicia".

Según el texto, el acusado "ahora encabeza un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha aprovechado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico".

o

Asimismo, al Ministro del Interior, Justicia y Paz DIOSDADO CABELLO RONDÓN y al ex Ministro del Interior y Justicia RAMÓN RODRÍGUEZ CHACÍN.

"Ese narcotráfico de gran escala también ha concentrado poder y riqueza en manos de la familia de MADURO MOROS, incluyendo a su esposa, la supuesta Primera Dama de Venezuela CILIA ADELA FLORES DE MADURO y al hijo de MADURO MOROS, miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela NICOLÁS ERNESTO MADURO GUERRA, alias “Nicolasito”, alias “The Prince”.

"Este ciclo de corrupción basado en narcóticos llena los bolsillos de funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que también beneficia a narco-terroristas violentos que operan con impunidad en suelo venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a los Estados Unidos", agrega.

A Maduro, Cabello y Rodríguez Chacín también los asocian con narco-terroristas" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (“FARC”), el Ejército de Liberación Nacional (“ELN”), el Cartel de Sinaloa, los Zetas y Tren de Aragua (“TdA”), incluyendo al líder de TdA, HÉCTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES, alias “Niño Guerrero”".

Maduro se ha asociado con algunos de los narcotraficantes y narco-terroristas más violentos y prolíficos del mundo, y han dependido de funcionarios corruptos en toda la región para distribuir toneladas de cocaína a los Estados Unidos, dice el Departamento de Justicia.

Maduro Indictment by Felipe Duarte

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Gobierno de Estados Unidos

Pam Bondi

Fiscal General de Estados Unidos

Donald Trump

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Trump Gold Card | Foto: AFP
visas

¿En qué se diferencia la visa ‘Trump Gold Card’ de las visas tradicionales de inversión?

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York (AFP)
Zohran Mamdani

El socialista musulmán Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, ya le dio la espalda a la política migratoria de Trump

Protestas de venezolanos (EFE)
Irán

¿Manifestaciones contra el régimen de Irán, aliado de Maduro, son un mensaje para los venezolanos?

Foto de referencia (AFP)
Irán

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Policía de Ecuador | Foto: AFP
Violencia en Ecuador

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Más de Judicial

Ver más
José Patines
Presos políticos en Venezuela

Excarcelan a sindicalista venezolano José Patines quien pidió dolarizar los sueldos

Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro - Foto: EFE
Caso Nicolás Petro

Juez niega medidas de aseguramiento contra Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia

Adornos navideños con nombres de presos políticos durante una manifestación en Caracas, Venezuela – Foto de referencia: EFE
Liberación de presos políticos

Educadores, médicos y menores de edad entre los presos políticos que recibieron libertad condicional en Venezuela: Esta es la lista verificada por una ONG

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Accidente de tren en México. (EFE)
Accidente de tren

"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos": México se encuentra de luto por descarrilamiento que deja 13 muertos y decenas de heridos

Foto: AFP
Australia

Masacre en una playa de Sídney habría sido "motivada por la ideología del Estado Islámico", según el primer ministro australiano

José Patines
Presos políticos en Venezuela

Excarcelan a sindicalista venezolano José Patines quien pidió dolarizar los sueldos

Irán y Egipto | Foto: AFP
Mundial 2026

Irán y Egipto rechazan participar en el “partido del Orgullo LGBTIQ+” en el Mundial de 2026

Foto Dron (UAS) MQ-4C Triton
Dron estadounidense

Reportan que imponente dron estadounidense de vigilancia, inteligencia y reconocimiento atravesó el espacio aéreo frente a la costa venezolana

Drones | Foto U.S. Central Command
Fuerzas Militares

EE. UU. despliega su primer escuadrón de drones kamikaze en Medio Oriente en plena tensión regional

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia - Foto: EFE
Mundial 2026

Lorenzo deja la puerta abierta para convocar nuevos jugadores en la selección Colombia de cara al Mundial 2026 pero impuso condiciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre