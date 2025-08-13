La Casa Blanca se convertirá en un ring de artes marciales mixtas: la UFC ya le puso fecha a su pelea en la sede de la Presidencia de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a romper las reglas y aceptará que la Casa Blanca, el recinto político más importante del país, se convierta en un ring de artes marciales mixtas para un evento de la reconocida UFC.

El director ejecutivo de Ultimate Fighting Championship, Dana White, confirmó que la compañía de artes marciales mixtas "absolutamente" organizará una cartelera en el césped de la Casa Blanca y ya le puso fecha a su inesperado evento.

La casa del presidente más poderoso del mundo albergará uno de los octágonos de la UFC el próximo 4 de julio de 2026, cumpliendo así el deseo que expresó el presidente Donald Trump a principios de este año.

"Sin duda va a suceder (...) Piénsenlo: el 250.º aniversario de los Estados Unidos de América, la UFC se transmitirá en vivo por CBS desde el jardín sur de la Casa Blanca", declaró White, de 56 años, a The Associated Press el lunes 11 de agosto.

Este anuncio se dio horas después de que el mismo White anunciara que UFC y Paramount+ acordaron un acuerdo de derechos por siete años y 1.100 millones de dólares que permitirá a la compañía de lucha transmitir sus combates en el servicio de transmisión.

Este acuerdo incluye la exclusiva la programación completa de la UFC, compuesta por sus 13 eventos numerados estrella y 30 "Fight Nights" en su plataforma de streaming, Paramount+.

Asimismo, White aseguró que planeaba reunirse con el mandatario y con su hija Ivanka Trump a finales de agosto para ultimar los detalles del evento.

"Cuando me llamó y me pidió que lo hiciera, dijo: 'Quiero a Ivanka en medio de esto' (...) Así que Ivanka me contactó y empezamos a hablar sobre las posibilidades, dónde estaría y, bueno, preparé todas las representaciones", indicó White.

Trump y White mantienen una fuerte amistad, han aparecido juntos en varios eventos y el mandatario republicano, además, ha acudido como espectador a algunas veladas de la UFC.

La Ultimate Fighting Championship ​es considerada como la mayor empresa de MMA en el mundo, ​ que alberga la mayor parte de los mejores peleadores del ranking en el deporte​​ y produce eventos por todo el mundo.​