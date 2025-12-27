NTN24
Sábado, 27 de diciembre de 2025
Cartagena

La ciudad colombiana de Cartagena prohíbe los carruajes con caballos: la medida comenzará a aplicarse antes de finalizar el 2025

diciembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cartagena - Foto Canva
La nueva normativa ha generado descontento entre los trabajadores turísticas de la zona céntrica de la capital de Bolívar.

Los tradicionales carruajes con caballos quedarán prohibidos a partir en Cartagena, joya turística de Colombia, de acuerdo a un anuncio hecho por el alcalde local este viernes.

Conocida por su centro histórico amurallado y su arquitectura colonial, la ciudad caribeña tuvo por décadas como uno de sus símbolos los carruajes tirados por caballos para pasear turistas a lo largo de las calles empedradas, pero activistas por los derechos de los animales han denunciado que estas jornadas provocan lesiones, estrés y colapsos por agotamiento en los animales.

"Bajo ninguna circunstancia permitiremos ninguna forma de maltrato animal", dijo el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay en su cuenta de X.

El gobernante prohibió por decreto y "bajo cualquier concepto o finalidad, la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico" de esta ciudad de casi un millón de habitantes.

La medida comenzará a regir a partir de este lunes 29 de diciembre, fecha en la que comenzarán a circular coches eléctricos.

Turbay también anunció que en Cartagena circulará un "primer lote de coches eléctricos", regulado por la alcaldía y con un tope máximo de 62 carrozas.

"NO habrá espacio para carruajes eléctricos 'piratas'", añadió.

El gremio de cocheros ha manifestado su inconformidad, y cuestiona no haber sido tenido en cuenta para la implementación de la nueva medida.

En el pasado, el Congreso ha debatido sin éxito proyectos de ley para prohibir los vehículos de tracción animal, por considerarlo maltrato.

En mayo de 2024 los legisladores prohibieron las corridas de toros a partir de 2027.

