Fuerte ola de calor invade a la ciudad más poblada de Sudamérica en medio de las festividades de Navidad

Este viernes, São Paulo, la ciudad más poblada de América Latina, rompió por segundo día consecutivo su récord de calor de 2025, al llegar a una temperatura máxima de 36,2°C en medio de una ola de calor, informó el gobierno local.

VEA TAMBIÉN Reportan que Jair Bolsonaro superó con éxito una intervención quirúrgica, pero seguirá internado en el hospital o

El verano empezó con una ola de calor para los los 12 millones de habitantes de São Paulo.

Los termómetros alcanzaron 35,9°C el jueves, en el feriado de Navidad, un récord anual que fue superado este viernes a las 15H00 (18H00 GMT), informó la gobernación del estado de São Paulo, citando datos de la autoridad meteorológica nacional (Inmet).

La temperatura de 36,2°C alcanzada este viernes es la más alta para un mes de diciembre desde 1961.

"Lo que evidencia la intensidad del actual episodio de calor extremo", alertó la gobernación en un comunicado.

VEA TAMBIÉN Lula ofreció al presidente Trump mediar ante la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro o

El Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitió el martes una alerta roja por una ola de calor para la toda región del sudeste, que incluye a São Paulo y también a la segunda ciudad brasileña, Rio de Janiero.

Las elevadas temperaturas representan un "riesgo para la salud" en la zona, detalló la entidad.

São Paulo, una de los mayores urbes del mundo, sufre especialmente los efectos el cambio climático, que produce olas de calor y sequías interrumpidas por intensos temporales con inundaciones y cortes eléctricos.

La ciudad está en este momento bajo un racionamiento de agua, luego de un año con las menores lluvias en la última década.

Según estudios científicos, el calentamiento global y la hiperurbanización elevan la temperatura en São Paulo.

Brasil ha experimentado olas de calor intensas y prolongadas, incluyendo picos en febrero de 2025 y marzo de 2024, que afectaron al sureste y centro del país.

En ese sentido, la nación más grande de América del Sur ha vivido eventos de calor extremo muy potentes, con la sensación térmica en Río alcanzando niveles sin precedentes y temperaturas reales superando récords históricos en diversas localidades, todo ello en un contexto de cambio climático.