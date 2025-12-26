NTN24
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Brasil

Fuerte ola de calor invade a la ciudad más poblada de Sudamérica en medio de las festividades de Navidad

diciembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
.
El verano empezó con una ola de calor para los los 12 millones de habitantes de São Paulo.

Este viernes, São Paulo, la ciudad más poblada de América Latina, rompió por segundo día consecutivo su récord de calor de 2025, al llegar a una temperatura máxima de 36,2°C en medio de una ola de calor, informó el gobierno local.

o

El verano empezó con una ola de calor para los los 12 millones de habitantes de São Paulo.

Los termómetros alcanzaron 35,9°C el jueves, en el feriado de Navidad, un récord anual que fue superado este viernes a las 15H00 (18H00 GMT), informó la gobernación del estado de São Paulo, citando datos de la autoridad meteorológica nacional (Inmet).

La temperatura de 36,2°C alcanzada este viernes es la más alta para un mes de diciembre desde 1961.

"Lo que evidencia la intensidad del actual episodio de calor extremo", alertó la gobernación en un comunicado.

o

El Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitió el martes una alerta roja por una ola de calor para la toda región del sudeste, que incluye a São Paulo y también a la segunda ciudad brasileña, Rio de Janiero.

Las elevadas temperaturas representan un "riesgo para la salud" en la zona, detalló la entidad.

São Paulo, una de los mayores urbes del mundo, sufre especialmente los efectos el cambio climático, que produce olas de calor y sequías interrumpidas por intensos temporales con inundaciones y cortes eléctricos.

o

La ciudad está en este momento bajo un racionamiento de agua, luego de un año con las menores lluvias en la última década.

Según estudios científicos, el calentamiento global y la hiperurbanización elevan la temperatura en São Paulo.

Brasil ha experimentado olas de calor intensas y prolongadas, incluyendo picos en febrero de 2025 y marzo de 2024, que afectaron al sureste y centro del país.

En ese sentido, la nación más grande de América del Sur ha vivido eventos de calor extremo muy potentes, con la sensación térmica en Río alcanzando niveles sin precedentes y temperaturas reales superando récords históricos en diversas localidades, todo ello en un contexto de cambio climático.

Temas relacionados:

Brasil

Sao Paulo

Sudamérica

Ola de calor

Calor

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a ser a través de la coerción, al final va a ser la acción militar la que va a generar ese cambio": Antonio de La Cruz sobre la presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Mi madre se encuentra en riesgo por su condición de salud": hija de preso político en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo
Vladimir Padrino

Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo y le envía mensaje

María Corina Machado | Foto AFP
María Corina Machado

María Corina Machado lanza "alerta mundial" por el secuestro de Melquiades Pulido García, coordinador de Gestión Pública de Vente Venezuela

Helicópteros militares de EE. UU. - Fotos X: @USNavy
Despliegue militar de Estados Unidos

Temibles helicópteros estadounidenses son fotografiados en el Caribe realizando "operaciones de vuelo desde crucero de misiles guiados"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo
Vladimir Padrino

Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo y le envía mensaje

María Corina Machado | Foto AFP
María Corina Machado

María Corina Machado lanza "alerta mundial" por el secuestro de Melquiades Pulido García, coordinador de Gestión Pública de Vente Venezuela

Helicópteros militares de EE. UU. - Fotos X: @USNavy
Despliegue militar de Estados Unidos

Temibles helicópteros estadounidenses son fotografiados en el Caribe realizando "operaciones de vuelo desde crucero de misiles guiados"

César Farías Rafael Dudamel - Fotos AFP
La Vinotinto

César Farías asegura que Dudamel pudo haber clasificado a La Vinotinto al Mundial, pero expone razón que se lo impidió

Trionda - Foto EFE/ Dinero - Foto de referencia Canva
FIFA

FIFA anuncia nuevo nivel de precios para los partidos del Mundial luego de haber recibido fuertes críticas de los aficionados

Protestas de familiares de presos políticos. (EFE)
Presos políticos en Venezuela

Entre 900 y 1.000 presos políticos tiene el régimen de Maduro como "fichas de canje"

Donald Trump - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump anunció que empezará "muy pronto" a apuntar contra objetivos de narcotráfico en Venezuela "por tierra"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre