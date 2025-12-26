Reportan atentado en Cali, Colombia: granada de fragmentación fue lanzada contra un taxi

Durante la noche de este viernes se registró un atentado en el sector de La Casona, en el oriente de Cali, Colombia.

Una granada de fragmentación fue lanzada contra un taxi que circulaba por la zona, cerca de una panadería. El violento ataque dejó al conductor del vehículo de servicio público herido.

De acuerdo con información preliminar, el violento acto iba dirigido a una patrulla de la Policía Metropolitana de Cali que se encontraba en el sector, no obstante, los uniformados no resultaron lesionados.

Hasta el lugar llegaron unidades de la Sijín de la Policía Nacional para adelantar la recolección de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Justicia informó que se activó un plan con el fin de ubicar y capturar a los responsables del hecho.

Recientemente, dos agentes de Policía Nacional de Colombia fallecieron en Cali, tras un atentado con explosivos que las autoridades atribuyen al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), que a su vez decretó un confinamiento en varias zonas del país.

El ataque se registró alrededor de las 04:00 hora local (09:00 GMT), cuando los dos oficiales realizaban labores de patrullaje en motocicleta por un sector popular de la ciudad.

El ELN llevó a cabo un paro armado de 72 horas a nivel nacional que inició el domingo 14 de diciembre y concluyó el miércoles 17 de diciembre de 2025.

Esta organización criminal ordenó a la población civil de las zonas que controla en Colombia a confinarse durante tres días, a partir del domingo, mientras adelanta ejercicios militares en lo que dice que es una respuesta a la advertencia de “intervención” del presidente estadounidense, Donald Trump.

El ELN es el grupo autodenominado guerrillero más antiguo de la región y controla algunas de las demarcaciones claves en la producción de drogas en Colombia.