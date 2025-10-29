NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Fuerzas armadas de Colombia | Foto Canva
Colombia

La Corte Constitucional ordena al Ejército de Colombia reconocer oficialmente el género “no binario”: ¿para qué caso aplica?

octubre 29, 2025
Por: Laura Talero Rojas
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional ordenó al Ejército Nacional implementar nuevas medidas en la inscripción de la libreta militar.

Es un hito histórico que dentro de un equipo militar se reconozca a una persona no binaria; hasta el momento, uno de los primeros países en reconocer legalmente el género dentro de un contexto militar fue Estados Unidos en 2016.

Ahora, esta iniciativa ha llegado a Colombia, gracias a una tutela que presentó una persona no binaria, que se fue en contra de la decisión del Ejército Nacional por negarse a incluir el marcador “no binario” en un trámite militar.

El demandante Tonny Alberto Gualdrón especificó que esta acción desconocería sus derechos fundamentales como a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de género.

El proceso se llevó a cabo mediante la sentencia T-401 de 2025, donde la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional ordenó al Ejército Nacional que, en el término de un mes, realizara las gestiones administrativas necesarias para incorporar el marcador “no binario”.

Según el medio El Heraldo, la sentencia de La Sala concluyó: “Mantener este modelo binario sin ajustes institucionales que incorporen tales identidades reproduce una visión limitada del género y es una forma de exclusión incompatible con el mandato constituyente de asegurar el pluralismo”. Concluyeron.

Sin embargo, después del veredicto, el Ejército Nacional publicó un comunicado oficial, donde reiteró que “es pertinente aclarar que la sentencia aplica únicamente al caso concreto del tutelante; no crea de por sí un efecto de carácter general obligatorio para todos los ciudadanos o para todas las personas de identidad no binaria”.

No obstante, “las acciones que se adopten en este ámbito por parte del Ejército Nacional se llevarán a cabo en el marco de la Ley 1861 de 2017, y demás normativa aplicable, así como del cumplimiento de la mencionada tutela”.

Por su parte, magistrados como Natalia Ángel Cabo, Juan Jacobo Calderón y Juan Carlos Cortés pidieron al Congreso avanzar en esta regulación. “El ejército y otras instituciones tienen la obligación de abstenerse de interferir en las decisiones relativas al cambio de género o de imponer requisitos desproporcionados”, comentaron en el alto tribunal, según el medio Cambio.

