Miércoles, 29 de octubre de 2025
El cometa 3I/ATLAS será visible en Colombia y Venezuela: estos son los horarios y "es cuestión de horas" para saber si es un cometa o algo más inquietante

octubre 29, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Desde el 29 de octubre este cuerpo estelar tendrá su punto más cercano al Sol, viajando a unos 221.000 kilómetros por hora.

Este año se dio a conocer la existencia de un cometa extraño pasando por nuestro sistema solar, con ayuda del telescopio del Sistema de Impactos terrestres de Asteroides en Chile, el 1 de julio se descubriría 3l/ATLAS oficialmente.

Este hallazgo se convirtió en el tercer objeto de este tipo detectado por la humanidad, tras 1I/ʻOumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019.

Hoy 29 de octubre este cuerpo estelar tendrá su punto más cercano al Sol, donde se podrá observar detalles del cometa.

Su paso genera emoción entre los aficionados de la astronomía en especial para el científico Avi Loeb, qué asegura que 3l/Atlas “es una nave espacial alienígena que está desacelerando”.

Recientemente en entrevista con la actriz y divulgadora científica Mayim Bialik, el científico de Harvard comentó “las próximas 24 a 48 horas son todo”. “Si 3l/ATLAS es una sonda o una nave, este será el momento y lugar para actuar (…) Estamos literalmente a horas de saber si estamos solos”, explicó.

Sin embargo, desde las primeras teorías de Loeb, la NASA ha determinado que este objeto tiene núcleo helado y coma, por lo que se trata de un cometa y no de un asteroide.

Desde su aparición los científicos han determinado que la trayectoria del cometa ha sido rastreada y se ha determinado que proviene de la dirección de la constelación de Sagitario, la cual alberga la región central de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

La observación será visible para gran parte de América Latina, viajando a unos 221.000 kilómetros por hora, y se espera que aumente su velocidad al acercarse al Sol el 30 de octubre.

De acuerdo a la información de agencias espaciales 3l/ATLAS será visible en su punto más cercano al Sol a las 11:33 UTC. Sin embargo, en Colombia, Venezuela y México seria entre 6:33 a las 12:33 de la madrugada.

No obstante, al poseer un brillo débil, los científicos aconsejan observarlo con un telescopio con una apertura mínima de 7.6 centímetros.

Finalmente, la NASA trasmitirá el paso del cometa 3l/Atlas en vivo, utilizando sus telescopios Hubble y el James Webb. Asimismo, los observatorios como el Virtual Telescope Project y el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir ofrecerán trasmisiones en vivo.

