La Crisis Climática y su Impacto Devastador en el Sur de Europa

Los incendios forestales que este verano arrasaron el sur de Europa no son un hecho aislado. Según el informe de World Weather Attribution, las olas de calor extremo y las sequías que contribuyeron a la propagación de los incendios en países como España y Portugal son cada vez más frecuentes e intensas debido al cambio climático.

Las condiciones extremas de calor y viento en la región han aumentado en 40 veces la probabilidad de incendios de esta magnitud, lo que pone de manifiesto la relación directa entre el calentamiento global y estos desastres naturales.

El gran incendio que azotó el sur de la península ibérica dejó al menos ocho víctimas mortales y destruyó casi 700 mil hectáreas de terreno. A lo largo del verano, temperaturas superiores a los 40 ºC se registraron en España, con las condiciones climáticas alcanzando niveles récord.

Miguel Ángel Soto, especialista en biodiversidad de Greenpeace en España, subraya que el cambio climático está alargando los veranos en el sur de Europa, lo que incrementa la recurrencia y la intensidad de las olas de calor.

"El Mediterráneo está registrando temperaturas inusuales y cada año se baten nuevos récords. Cuando el fuego llega, se encuentra con un paisaje ya afectado por la sequía, lo que lo hace más virulento y más difícil de extinguir", explica Soto.

Además de la acción local, la comunidad internacional debe asumir su responsabilidad en la lucha contra el cambio climático. Las cumbres climáticas y los acuerdos globales deben enfocarse en la reducción progresiva de los combustibles fósiles, especialmente en sectores como el transporte, la industria y la construcción.

"Es fundamental que la próxima cumbre climática en Brasil, en Belén, marque un punto de inflexión en cuanto al abandono de los combustibles fósiles", agrega Soto.